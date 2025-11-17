장애인유도협회 홍보대사 이정진, 데플림픽 유도장 찾아 응원

한국 유도가 2025 도쿄 데플림픽에서 연일 금빛 매치기를 보여주고 있는 가운데 경기가 열린 17일 도쿄 무도관에 반가운 얼굴이 찾아왔다. 바로 대한장애인유도협회 홍보대사인 배우 이정진이다.

이정진 배우는 “개인적으로 2013년부터 장애인 인식 개선 홍보대사를 하고 있었는데 그게 인연이 돼서 지난해부터 장애인유도협회 홍보대사가 됐다”면서 “이번 데플림픽이 100주년인 데다 도쿄에서 열리고 있다고 해서 선수들한테 좀 조금이라도 힘이 될 수 있을까 해서 찾아오게 됐다”고 말했다.

일본 도쿄 무도관에서 열린 유도 경기에서 대한장애인유도협회 홍보대사 배우 이정진(오른쪽)이 응원하고 있다. 도쿄=공동취재단

특히 이날 두 개의 금메달이 나와 이정진 배우는 더욱 고무된 표정이다. 그는 “열심히 응원한 보람이 결과로 나온 것 같다. 오늘과 어제까지 유도에서만 금메달이 3개나 된다. 이번 데플림픽에서 유도가 대한민국의 효자가 되는데 일조한 거 같아 너무 행복하다”며 기뻐했다. 또한 “선수들은 너무 잘해줬고 그래서 또 단체전이 남았는데 마지막까지 더 활기찬 에너지로 잘 마무리했으면 좋겠습니다”고 덧붙였다. 이정진 배우는 18일 단체전도 경기장을 찾아 응원할 예정이다.

이정진 배우는 유도뿐 아니라 이번 데플림픽에 참가하는 대한민국 선수단 모두에 대한 응원 메시지도 잊지 않았다. 그는 “대한민국 데플림픽 선수단 여러분 진짜 수고 많으셨고 또 앞으로도 좋은 경기 부탁드린다. 진짜 땀 흘린 만큼 더 많은 성과도 내고 뜻깊은 추억도 만들면서 대한민국을 크게 빛내주셨으면 좋겠다”며 파이팅을 외쳤다.

마지막으로 이정진 배우는 “12월 13일부터 출연한 대만 드라마가 방송된다. 앞으로도 해외 활동을 할 것 같다, 또 지금 촬영 중인 예능 ‘신랑 수업’도 열심히 임하겠다”고 밝혔다.

