추방? 침묵?… 日 다카이치 ‘극언 中 외교관’ 거취 딜레마

다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 언급에 중국이 ‘일본 여행·유학 자제’ 권고로 맞대응하면서 양국 간 골이 깊어진 가운데, 다카이치 총리를 향해 ‘참수’ 극언을 한 쉐젠 주오사카 중국 총영사 처리 문제가 일본 정부의 난제로 떠오르고 있다. 다카이치 총리 지지층을 중심으로 그를 ‘페르소나 논 그라타’(외교적 기피인물)로 지정해 추방해야 한다는 주장이 나오지만, 그럴 경우 중·일 관계가 더욱 험악해질 수 있어 문제는 점점 복잡해지는 양상이다.

쉐젠 주오사카 중국 총영사. AP연합뉴스

17일 교도통신에 따르면 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장이 이날 중국으로 떠나 18일 류진쑹 중국 외교부 아주사장(국장)과 면담할 예정이다. 국장급 정례 협의 목적의 방중으로 알려졌지만, 긴급 현안으로 떠오른 ‘대만 언급’ 관련 갈등 해소에 주력할 것으로 보인다. 가나이 국장이 “다카이치 총리의 언급이 기존 일본 정부의 입장을 바꾼 것은 아니라고 재차 설명하면서 사태 수습을 도모할 전망”이라며 “쉐 총영사 문제에 관한 대응도 요구할 것으로 보인다”고 현지 언론들은 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

쉐 총영사는 다카이치 총리가 지난 7일 국회 답변을 통해 ‘대만 유사(有事·전쟁 등 긴급사태)시 무력 개입 가능성’을 시사하자 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 “멋대로 들이민 더러운 목은 한순간의 주저도 없이 벨 수밖에 없다”고 반발한 인물이다. 나중에 삭제하긴 했지만 이런 극언은 외교 상식에 반해 일각에선 쉐 총영사 추방론을 제기한다. 그러나 일본이 외교적 기피인물을 지정한 것은 1973년 김대중 전 대통령 납치사건에 관여했던 한국 외교관을 추방한 사례 등 4차례에 불과해 외무성 내에서는 “지극히 엄중한 판단”이라며 난색을 보인다고 산케이신문이 전했다. 중국 외교부가 기자회견에서 나온 쉐 총영사 관련 질의응답을 삭제하며 ‘없었던 일’ 취급하고 있는 점도 고려 대상이다. 일본 내에서 강경론이 힘을 받을수록 “일본은 위험하니 여행하지 않는 편이 좋다”는 중국 논리가 강화돼서다.

반면 이 문제에 침묵하면 지지층으로부터 ‘저자세 외교’라는 비판이 나올 수 있어 “다카이치 내각이 어려운 판단을 강요받는 형국”이라고 산케이는 짚었다. 이런 가운데 조지 글래스 주일 미국대사는 X에서 쉐 총영사를 언급하며 “확고한 미·일 유대를 한층 더 강화해 주기 위한 노력에 감사드린다”고 했다. 이번 논란으로 오히려 미·일 결속이 강해졌다는 비아냥으로 해석됐다.

조지 글래스 주일 미국대사. AP연합뉴스

중국은 다카이치 총리 발언과 관련한 공세 수위를 높이고 있다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 다카이치 총리의 발언은 중·일 관계의 정치적 기초를 심각하게 훼손하고 인적 교류 분위기도 심각히 악화시켰다고 비판했다. 마오 대변인은 또 ‘한국 외교부는 14일 일본 정부가 도쿄에 독도 주권에 대한 부당한 주장을 선전하는 영토주권전시관 공간을 확장한 것에 강한 항의를 했는데, 중국은 이에 대해 어떻게 논평하는가’라는 중국 관영매체 질의에 “우리는 그 문제에 대한 보도에 주목했다”며 “최근 일본의 많은 악성 언행은 주변 국가의 경계와 불만, 항의를 유발하고 있다”고 답하기도 했다. 중국은 그동안 독도 문제에서는 말을 아껴왔는데, 이날 답변은 독도를 직접 거론하진 않았지만 일본의 악성 언행을 비판하면서 우회적으로 한국 측을 지지한 것으로 해석된다.

