올해의 10대 기계기술에 …레인보우로보틱스 ‘RBQ’

레인보우로보틱스는 자사 인공지능(AI) 4족 보행 로봇 RBQ(사진) 시리즈가 ‘2025 대한민국 올해의 10대 기계기술’에 선정됐다고 17일 밝혔다.



대한민국 올해의 10대 기계기술은 한국기계기술단체총연합회, 한국기계산업진흥회, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국항공우주연구원, 한국철도기술연구원이 주최하고 산업통상부가 후원하는 행사다. 국내 기계산업의 기술 경쟁력과 사회적 가치를 조명하고 기계 기술인의 자부심을 고취하기 위해 마련됐다.



이번에 선정된 레인보우로보틱스의 RBQ 시리즈는 험지와 비정형 지형에서도 안정적으로 이동할 수 있는 고기동 4족 보행 로봇 플랫폼이다. 동역학 기반 보행과 강화학습 기반 AI 보행을 유연하게 전환할 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 정교한 보행뿐 아니라 강건하고 동적인 움직임을 모두 구현할 수 있고, 시각정보 없이도 AI 보행만으로 경사로와 계단을 오를 수 있다.



특히 국방, 보안, 치안, 재난 등 다양한 기관의 요구사항에 맞춰 맞춤제작을 할 수 있어 국방 신속 시범사업 등 현장 실증 단계를 거쳐 활용 범위를 점차 확대하고 있다.



레인보우로보틱스는 “사회 안전망 강화와 산업 자동화 고도화에 기여하는 차세대 로봇 기술로서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지