“대책 나오기 전에라도 사자”…10·15 대책 앞두고 서울 집값 ‘두 배’ 뛰었다

“대책 나오면 늦을 것 같아서 그냥 샀습니다. 주변 집값이 서너 달 새 억대로 뛴 걸 보고 마음이 급해졌어요”

10·15 부동산대책 발표 3주 전, 서울 성동구 한 아파트 전세를 끼고 매수한 40대 직장인 A씨는 “2년 실거주 의무 생기기 전이 마지막 기회라는 생각이 들었다”고 말했다.

대책 발표 전후로 매수세가 몰리면서 지난달 서울 집값 상승률이 전월 대비 약 두 배로 뛰었다는 공식 통계가 나왔다.

한국부동산원이 17일 발표한 ‘10월 전국 주택가격 동향’에 따르면 서울 주택종합 매매가격지수는 전월 대비 1.19% 오르며 9월(0.58%) 상승률의 약 두 배를 기록했다.

이는 대출규제 직전 가격이 급등했던 올해 6월(0.95%)보다 더 높고, 2018년 9월(1.25%) 이후 7년 1개월 만의 최고 상승폭이다.

아파트만 보면 상승률은 더 가팔랐다.

서울 아파트 매매가격지수는 전월 대비 1.43% 올라 전국 평균 상승률(0.4%)의 4배를 넘었다.

6월(1.44%)과 비슷한 수준이며 사실상 올해 최고치에 근접한 셈이다.

집값 급등 배경에는 토지거래허가구역 확대설과 2년 실거주 의무 부활 가능성이 맞물린 영향이 크다는 분석이다.

특히 한강벨트 주요 구역을 중심으로 막판 갭투자 수요가 몰리며 상승세를 키웠다.

서울 주요 지역 중 성동구가 3.01%로 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 행당·응봉동 등 대단지 거래가 활발해지면서 가격이 뛰었다.

송파구는 2.93% 오르며 잠실·신천 일대 역세권 단지를 중심으로 강세가 이어졌다.

마포구(2.21%)는 아현·공덕 일대 핵심 단지가, 광진구(1.93%)는 광장·자양동 재건축 기대감이 각각 상승을 이끌었다.

용산구는 1.75% 상승하며 이촌·이태원 주요 단지를 중심으로 오름세를 보였고, 강동구 역시 명일·상일동 대단지 영향으로 2.28% 상승했다.

강북에서는 성동·마포·광진·용산, 강남에서는 송파·강동·양천·동작 등이 핵심 ‘킬러 단지’ 중심으로 급등했다.

수도권 주택 종합 매매가격도 전월 0.22% → 0.60%로 상승폭이 키워졌다.

경기 아파트 상승률은 0.45%, 불과 한 달 전(0.07%)의 6배 수준이다.

과천·광명·하남·분당 등 재건축·준신축 지역이 상승을 주도했다.

비수도권(-0.03%→0.00%)도 하락을 멈추고 보합으로 반등했다.

전세시장도 동반 과열 조짐을 보였다.

서울 전세가격은 0.30%에서 0.44%로 확대됐고, 경기(0.24%), 인천(0.14%)도 상승폭이 커졌다.

세종은 0.90%로 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다.

월세가격도 전국 기준 0.19% 오르며 전월(0.15%)보다 상승세가 강해졌다.

서울 월세는 0.53%로 급등세를 보였다.

부동산원 관계자는 “대다수 외곽 단지는 거래가 한산하지만, 재건축·학군지·대단지 등 선호도 높은 지역은 매수 문의가 집중되며 상승세를 견인하고 있다”며 “규제 변수와 시장 기대감이 얽힌 혼조 국면”이라고 설명했다.

