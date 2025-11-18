부산 에코델타시티 ‘스마트홈 ON’

부산 강서구 에코델타시티에 스마트서비스를 집적한 국가시범도시가 조성된다. 부산시는 에코델타 스마트시티 국가시범도시 조성을 위해 설립된 사업법인과 공동으로 미래 스마트라이프 실현을 위한 핵심 기반 구축에 나선다고 17일 밝혔다. 부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시 조성 사업은 국토교통부·한국수자원공사에서 주관하는 국내 최대 규모의 스마트시티 사업으로, 사업 기간은 구축 5년, 운영 10년을 포함해 15년이다. 전체 사업 규모는 약 5조6000억원으로 여의도와 비슷한 2.8㎢(약 84만평) 규모의 백지 부지에 상업·업무·주거·문화 시설 등을 구축하고, 첨단 정보기술(IT) 신기술을 적용해 지속 가능한 미래 스마트시티 대표 모델을 조성하는 것이 목표다.



올해 본격화된 시범도시 조성의 첫 단계로 공동주택 중심의 생활밀착형 로봇 서비스 4종이 시범 도입된다.



스마트시티부산은 지난 16일 에코델타시티 내 입주 단지 2곳에서 로봇 기능을 직접 선보이는 ‘로봇도입 시범사업 오픈식’을 가졌다. 현재 에코델타시티 내 아파트 2곳에서 순찰·바리스타·청소·짐캐리(지하주차장에서 집 앞까지 자동으로 짐을 운반하는 로봇) 등 4종의 로봇 서비스를 시범 운영 중이다.

