[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 18일 (화요일)

쥐

96년생 직업운은 동남방으로 진출하세요.

84년생 정신적 물질적인 손실이 걱정이다.

72년생 끝맺음의 중요성을 각인하고 이어나가라.

60년생 부동산거래는 덕이되고 동산거래는 피하자.

48년생 기준을 어디에 둘 것인가를 먼저 정하라.

36년생 입장표명은 좋으나 명분이 없으면 힘들다.

소

97년생 사물의 겉과 속을 볼 줄 알자.

85년생 공짜는 없다는 사실을 잊지 마라.

73년생 획기적인 발상을 활용하면 위상을 드높인다.

61년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요.

49년생 금전융통은 박씨 유씨 윤씨에 부탁하세요.

37년생 무기력과 공허감에 빠질 우려가 있다.

범

98년생 오후의 약속은 일이 성사된다.

86년생 현재는 동료를 멀리하자 손재가온다.

74년생 양보하면 오히려 일이 더 잘 풀린다.

62년생 인고의 시간이 지나고 햇살이 따사롭다.

50년생 상가나 건물매매는 북동방으로 추진하세요.

38년생 빈 수레가 요란한 법이다.

토끼

99년생 말을 조심 할 때이다.

87년생 오늘은 동북방이나 밖에서 활동하면 길하다

75년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다.

63년생 금전문제는 김씨 차씨 강씨에 부탁하세요.

51년생 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요.

39년생 시선을 한곳에 집중하면 일이 쉽다.

용

00년생 변화에 민감하게 반응하지 말자.

88년생 어려운 일이 서서히 해결된다.

76년생 일방적으로 일을 추진하지 말자.

64년생 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁지 않다.

52년생 아파트 빌라 주택매매는 북동방으로 추진하세요.

40년생 금전융통은 동남방으로 진출하면 단서가 나옵다.

28년생 일방적인 인간관계는 개선할 필요가 있다.

뱀

01년생 바람직하지 못한 행동은 멀리하라.

89년생 동료의 일 때문에 갈등이 생긴다.

77년생 오늘은 동남방에 선배나 지인을 만나세요.

65년생 불행의 주된 원인은 과욕에서 비롯된다.

53년생 신용문제 금전관계는 동북방에 지인을 만나세요.

41년생 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요.

29년생 나를 지켜주는 사람을 생각해보자.

말

02년생 물건구입에 주의하자 손재수다.

90년생 사람과는 거리를 두는 것이 좋다.

78년생 소소한 교통사고를 주의하세요.

66년생 의욕만 앞서면 돌발사고 일어난다.

54년생 금전융통은 이씨 박씨 조씨에 부탁하세요.

42년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요.

30년생 오후1-5시에 금전융통이 가능하다.

양

03년생 실물수가 있으니 조심하자.

91년생 프로의 직업정신을 갖고 일하자.

79년생 기분을 달리 하면 새로운 힘이 솟구친다.

67년생 오늘은 등산이나 길에서 부상을 조심하세요

55년생 점포매매는 동서방으로 추진하고 타협하세요 .

43년생 재정융통은 동남방이나 김씨 최씨에 부탁하세요.

31년생 궁하면 통하니 주변을 잘 둘러보아라.

원숭이

04년생 일의 시작보다 마무리가 중요하다.

92년생 쓸때없이 깊은 상념에 잠기지 말자.

80년생 오늘은 멀리서 오는 손님은 인연이 길다

68년생 가까운 사람과 인간관계를 돈독히 하라.

56년생 금전문제는 오후에 윗사람 지인을 만나보세요.

44년생 아파트 빌라 주택매매는 남동방으로 추진하세요.

32년생 시간이 많으니 전공에 노력하자.

닭

05년생 새로운 변화은 건강에 이롭다

93년생 자신을 장소와 상황에 순응하자.

81년생 한 단계 상승하고 싶다면 기초를 다져라.

69년생 재혼을 원하면 좋은 인연이 나타난다.

57년생 점포매매는 북동방으로 추진하세요.

45년생 재정융통은 이씨 노씨 유씨에 부탁하세요.

33년생 근심거리가 사라지니 마음이 평안하다.

개

06년생 휴머니즘의 중요성을 고려하라.

94년생 업무관계로 의견충돌이 발생한다.

82년생 고심과 고통은 같이 나누자

70년생 주체가 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하라.

58년생 금전융통은 동남방이나 김씨 황씨에 부탁하세요.

46년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요.

34년생 지키는 것과 어기는 것은 다르다.

돼지

95년생 하기 싫었던 일이 해결된다.

83년생 현재는 관망하는 시기다.

71년생 구하는 바를 이루기 위해서 힘이 소요된다.

59년생 금전문제는 박씨 최씨 유씨에 부탁하세요.

47년생 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하라.

35년생 물 한 잔의 고마움을 알자.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지