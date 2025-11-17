(재)포항고등학교 총동창회 장학회 장학금 전달식

(재)포항고등학교 총동창회 장학회(이사장 정정화)는 17일 오전 포항고등학교 대강당에서 장학금 전달식을 개최했다고 17일 밝혔다.

이날 행사에는 장학재단 이사장(27회·정정화)을 비롯 총동창회장(37회·이재원) 등 장학회 관계자 등이 참석해 모교 후배들에게 장학금을 직접 수여했다.

(재)포항고등학교 총동창회 장학회는 17일 오전 포항고등학교 대강당에서 장학금 전달식을 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (재)포항고등학교 총동창회 장학회 제공

이번 장학금은 동문들의 소액기부로 모아진 금액을 고등학교 3년 동안 학교생활을 성실히 해 온 후배들을 격려하고 응원하는 마음을 담아 전달한 것이다.

한편 (재)포항고등학교 총동창회 장학회는 매년 입학식 장학금을 비롯 동문 후배지원을 위해 아낌없는 선배들의 사랑을 실천하고 있다는 평가가 나온다.

모범학생상을 선정하기 위한 학교장 추천 및 교사들의 추천으로 이어지는 장학금은 2022년 6월 7명, 2023년 9월 10명, 2024년 12월 18명, 2025년 11월 18명 등 총 53명에게 각각 100만원의 장학금을 수여했다.

현재까지 4년간 누적 장학금은 5300만원에 이른다.

정정화(사진) 이사장은 "경북 최고의 명문고교인 포항고 후배들이 맘껏 청운의 꿈을 펼칠수 있도록 포항고 총동창회 장학회는 아낌없은 지원을 이어갈 것"이라며 "'앞으로도 고교 후배들을 위한 지속적인 지원에 적극 나설 방침인 만큼 동문들의 많은 관심과 성원을 당부드린다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지