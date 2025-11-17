메디온, ‘블루 프라이데이’ 진행...역대급 할인에 에어팟 맥스 증정까지

메디온 블루 프라이데이 프로모션 이벤트가 11월 17일부터 12월 5일까지 3주간 진행된다. (사진제공=(주)이삼오구)

오늘부터 3주간 역대 최대 할인 혜택과 경품으로 에어팟 맥스를 증정하는 ‘메디온 블루 프라이데이’가 진행된다.

이삼오구가 이달 17일부터 오는 내달 5일까지 고객 성원에 보답하고자 ‘메디온 블루 프라이데이’ 프로모션 이벤트 행사를 마련했다고 17일 밝혔다.

행사 기간 ‘그날 집중 관리 세트’는 역대 최대 68% 할인, 유산균 특허 성분이 포함되어 더욱 안심하고 사용할 수 있는 ‘이너케어젤’은 60% 할인 혜택을 제공한다. 또 상큼한 레몬 맛과 과학적인 배합으로 효능까지 잡은 ’이노시톨’은 47% 할인 판매한다.

이와 함께 10만 원 이상 제품 구매 시, 구매 금액에 따라 다양한 경품 증정 이벤트도 진행한다.

구매 금액이 가장 높은 1등에게는 에어팟 맥스를, 2등은 에어팟 프로3을, 3등에게는 에어팟 4세대를 경품으로 증정한다.

메디온 브랜드 관계자는 이번 블루프라이데이 행사에 대해 “연말을 맞아 더 많은 고객들이 메디온의 이너케어 제품을 합리적인 조건으로 경험해 보시길 바라는 마음에서 준비한 행사”라며, “앞으로도 여성의 건강과 웰니스를 위한 전문 브랜드로서 더욱 신뢰도 높은 제품과 수준 높은 서비스를 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

메디온 블루 프라이데이 행사는 ‘메디온’ 공식 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.

한편, 메디온은 지난 8월 지파운데이션과 함께 취약계층 여성 지원을 위해 1,000만 원 상당의 여성용품을 기부하는 등 여성의 권익과 삶의 질 향상을 위한 사회공헌 활동에도 힘쓰고 있다.

