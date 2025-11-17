bhc, ‘2025 굿디자인 어워드’ 특허청장상 수상

다이닝브랜즈그룹은 bhc가 ‘2025 굿디자인(Good Design) 어워드’에서 비주얼 커뮤니케이션 디자인 부문 특허청장상(동상)을 수상했다고 17일 밝혔다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹은 bhc가 ‘2025 굿디자인(Good Design) 어워드’에서 비주얼 커뮤니케이션 디자인 부문 특허청장상(동상)을 수상했다고 17일 밝혔다.

이로써 bhc는 지난 7월 세계 3대 디자인상인 ‘레드닷 디자인 어워드’ 본상 수상에 이어 국내 치킨 업계 최초로 두 개의 권위 있는 디자인 어워드 수상의 쾌거를 달성했다.

1985년부터 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 ‘굿디자인 어워드’는 공정한 심사를 거쳐 디자인이 우수한 상품에 정부 인증 심볼인 GD(우수 디자인) 마크를 부여한다.

bhc는 지속 가능성과 편의성에서 높은 평가를 받았다. 연간 5300만개가 쓰이는 치킨 박스에 ‘지구를 위한 bhc만의 더 나은 선택’이라는 ESG 철학을 담았고, 업계 최초로 3개월 이내 생분해되는 친환경 필름을 패키지 내부에 코팅했다.

배달 사고를 예방하는 ‘안심 스티커’로 제품 신뢰도를 높였으며, 종이 패키지도 오염 없이 재활용할 수 있도록 설계해 환경 부담과 사회적 재활용 비용을 줄였다.

정찬진 다이닝브랜즈그룹 디자인 담당 이사는 “브랜드 철학을 시각적으로 풀어내고, 그 가치를 효과적으로 전달할 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.

