GH, ‘기술평가’에 통합관리시스템 도입…공정성·전문성 향상

경기주택도시공사(GH)가 평가·심사 업무의 공정성과 전문성 강화를 위해 통합관리시스템을 구축했다고 17일 밝혔다.

GH에 따르면 기술평가 통합관리시스템은 기술용역, 민간사업자 공모 등 전반적 평가 업무를 전산화해 업무 자동화 및 효율성 향상을 가져올 것으로 기대된다. 평가 전반의 투명성 제고에도 기여할 전망이다.

기술평가 통합관리시스템. GH 제공

기존에는 제안서 평가와 각종 심사 관련 정보가 GH 누리집의 여러 게시판에 분산돼 있어 사용자 혼란과 문의가 잦았다. 이에 신규 시스템에선 이를 통합해 평가계획, 결과 등 안내 정보를 직관적으로 분류하고 배치해 접근성과 시인성을 개선했다.

아울러 이메일 방식이던 평가위원 모집 절차도 시스템으로 통합해 업무 효율성과 개인정보 보호를 동시에 강화했다.

비리·부정행위를 익명으로 신고할 수 있는 ‘신고센터’ 기능과 평가제도 개선을 위한 ‘평가 제안함’도 운영된다.

사용자는 GH 누리집 상단의 ‘주요사업 사이트’ 메뉴를 통해 시스템에 접속할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지