金총리 "'감사의 정원' 법적·절차적 문제 확인"…吳 사업 제동

김민석 국무총리는 17일 서울시가 광화문에 조성하는 상징 공간인 '감사의 정원'과 관련해 사업이 법적·절차적으로 제대로 추진되고 있는지 확인하겠다는 입장을 밝혔다.



'종묘 앞 재개발'과 '한강버스 사고'를 둘러싼 김 총리와 오세훈 서울시장의 공방에 이어 김 총리가 또다시 서울시 주요 사업에 제동을 건 셈이어서 주목된다.

김민석 국무총리가 17일 서울 광화문광장에 조성중인 '감사의 정원' 공사 현장을 찾아 외곽펜스에 그려진 조감도를 살펴보고 있다. 연합뉴스

김 총리는 이날 공사 현장을 둘러본 뒤 "이런 문제는 국가대계 차원에서 멀리 보고, 국민의 뜻을 충분히 반영하고 여쭤보면서 합리적으로 하는 게 좋지 않겠는가 하는 생각이 들었다"고 말했다.



이어 "저희로선 오늘 시민단체나 (다른 분들로부터) 이런 말씀을 들었기에 행정적으로 절차적으로 법적으로 살펴볼 바가 없는지 챙겨보도록 하겠다"고 덧붙였다.



이에 따라 김 총리는 행정안전부에 사업의 법적·절차적·내용적 문제는 없는지 확인해 보고할 것을 지시했다고 총리실은 전했다.



김 총리는 "세종대왕과 이순신을 모신 공간에 '받들어총' (형태의) 석재 조형물을 설치하는 것에 대해 국민께서 이해하실지 의문"이라며 "외국에서 돌을 받는다는 전제하에서 (사업을) 하는데 확약이 안 돼 있는 상태라고도 들었다"고 지적했다.



그러면서 "그렇게 (사업을) 서두를 필요가 있는가, (사업) 취지는 이 광화문이 아닌 다른 곳에서도 충분히 실현할 수 있지 않겠느냐는 생각이 든다"고 덧붙였다.



김 총리는 공사 현장으로 이동하는 과정에 가림막 등을 보면서 "국가 상징 공간이 아니라 국가 상징을 이상하게 만든 (것)"이라며 "진짜 이상하다"고도 했다.



이날 방문에는 방학진 민족문제연구소 기획실장과 김삼열 독립유공자유족회 회장 등이 함께해 "(이 공간에) 외국 군대의 상징이 있는 것은 유래를 찾을 수 없다", "독립운동을 상징하는 공간으로 만들어야 한다" 등 의견을 내놨다.



감사의 정원은 6·25전쟁 참전국에 대한 감사의 의미를 담아 서울시가 조성 중인 상징 공간이다.

오세훈 서울시장이 17일 서울 중구 남대문시장에서 열린 남대문시장 아케이드 준공식에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 이 시설을 "한미동맹의 상징 공간"으로 만들겠다는 입장이나, 일부 시민단체들은 "광장을 사유화하는 것"이라고 비판한다.



최근 김 총리와 오 시장은 한강버스 사고 및 종묘 앞 재개발 사업을 두고 잇달아 충돌하고 있다.



전날 김 총리는 강바닥에 걸려 멈춤 사고가 발생한 한강버스 안전성에 우려를 표하며 "서울시는 행정안전부와 협조해 이번 사고의 원인을 철저히 조사하고 한강버스 선박, 선착장, 운항 노선의 안전성을 전반적으로 재점검하라"고 지시했다.



김 총리는 지난 10일에는 종묘를 직접 방문해 외부 조망을 점검한 뒤 "(앞쪽으로 고층 건물이 들어서면) 바로 턱하고 숨이 막히겠다. 문화와 경제, 미래 모두를 망칠 수 있는 결정을 해선 안 된다"며 서울시의 재개발 계획에 우려를 표했다.



오 시장은 당시 페이스북을 통해 "중앙정부가 나서 일방적으로 서울시를 매도하고 있어 유감"이라며 김 총리에게 토론을 제안했다.



오 시장은 이어 16일에도 추가로 글을 게시해 "국무총리께서 특정 기관의 일방적인 입장에만 목소리를 보태고 있다"고 거듭 반박했다.

<연합>

