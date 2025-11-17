세계일보

검색

김건모, 6년만 복귀…수척해진 얼굴로 우디와 엄지척

관련이슈 이슈플러스

입력 : 2025-11-17 10:23:56 수정 : 2025-11-17 10:50:57
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

사진=유디 SNS

 

가수 우디가 선배 가수 김건모와의 만남을 공개했다.

 

우디는 지난 16일 자신의 인스타그램을 통해 "마이 히어로, 마이 아이돌(My hero, My idol)"이라는 글과 함께 김건모와 찍은 사진을 올렸다.

 

공개된 사진에서 두 사람은 나란히 앉아 엄지를 치켜세우고 있다. 우디와 김건모는 과거 한 소속사에서 함께 활동한 인연이 있다. 우디는 올해 김건모가 2011년 발표한 곡 '어제보다 슬픈 오늘'을 리메이크해 발매했다.

 

김건모는 2019년 사생활 논란으로 송사에 휘말리며 활동을 중단했다.

 

성폭행 혐의로 피소됐으나, 이후 검찰은 무혐의 처분을 내렸다. 하지만 이 과정에서 이혼 아픔을 겪기도 했다.

 

오랜 공백을 보낸 김건모는 올해 전국투어 콘서트로 무대에 복귀했다.

 

그는 지난 15일 오후 경기도 수원종합운동장 실내체육관에서 전국투어 '25-26 김건모 라이브 투어 콘서트'를 열어 열띤 호응을 이끌었다.

 

한편 내년 1월에는 서울에서도 무대를 꾸밀 예정이다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

‘오늘 결혼’ 김옥빈
  • ‘오늘 결혼’ 김옥빈
  • 정은채 가을 분위기 물씬…단발도 예쁘네
  • 문가영 완벽 미모 과시…시크한 표정
  • 엔믹스 설윤 '완벽한 미모'