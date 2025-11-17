세계일보

검색

소녀시대 태연, 다음 달 1일 솔로 데뷔 10주년 기념 앨범 발매

입력 : 2025-11-17 10:11:48 수정 : 2025-11-17 10:11:47
이복진 기자 bok@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범(모음집)을 선보인다.

 

17일 SM엔터테인먼트에 따르면 태연은 다음 달 1일 ‘파노라마 : 더 베스트 오브 태연(Panorama : The Best of TAEYEON)을 발매한다. 

 

태연의 솔로 데뷔 10주년을 기념하기 위해 발매되는 앨범이다.

 

특히 이번 앨범에는 독보적인 음색과 섬세한 감성으로 ‘믿고 듣는’ 보컬리스트로 사랑받아 온 태연의 수많은 곡 중 폭넓은 음악적 스펙트럼과 독보적인 정체성, 한계 없이 확장되어 온 보컬을 선명하게 보여주는 트랙들을 선별, 총 24곡이 수록된다.

 

또한 신곡이자 타이틀곡인 ‘인사 (Panorama)’부터 기존 곡을 새롭게 구성한 2025년 믹스 버전, 오직 CD에서만 감상할 수 있는 라이브 버전 등이 추가됐다.

 

앞서 태연은 17일 0시 태연 공식 유튜브 계정에는 앨범 발매를 예고하는 트레일러 영상을 공개했다.

 

이번 앨범은 이날부터 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작됐다.


이복진 기자 bok@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

‘오늘 결혼’ 김옥빈
  • ‘오늘 결혼’ 김옥빈
  • 정은채 가을 분위기 물씬…단발도 예쁘네
  • 문가영 완벽 미모 과시…시크한 표정
  • 엔믹스 설윤 '완벽한 미모'