구자현 검찰총장 대행 첫 공식출근…질문에 답없이 신중모드

노만석 전 대검찰청 차장검사 후임으로 임명된 구자현(사법연수원 29기) 신임 대검 차장이 17일 검찰총장 직무대행으로서 첫 정식 업무에 들어갔다.



구 대행은 이날 오전 9시께 서울 서초구 대검 청사로 첫 공식 출근했다.

구자현 신임 대검찰청 차장 검사(검찰총장 직무대행)가 17일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다.

그는 대장동 항소 포기에 반발한 검사장들에 대한 정부의 징계 추진과 관련한 입장 등 현안 관련 취재진 질문에는 답을 하지 않고 청사로 들어갔다.



발언 대신 출근길에 대기하고 있던 직원이나 취재진을 향해 좌우로 허리를 숙여 세 차례 인사하고 안으로 향했다.



조직이 어수선한 가운데 민감한 현안이 산적한 상황에서 첫 공식 출근길부터 논쟁적 사안에 대한 답변을 내놓기보다는 '조용한 출근'을 택한 것으로 풀이된다. 당분간 차분하고 신중한 '로키(low-key)' 행보를 이어갈 것으로 보인다.



구 대행은 '대장동 사건 항소 포기' 논란 끝에 사퇴한 노 전 대행의 퇴임 당일인 14일 '원포인트' 인사로 서울고검장에서 대검 차장으로 보임됐다.



항소 포기 사태로 촉발된 내부 반발을 다독여 조직 안정화를 꾀하면서도 정부·여당에서 추진 중인 검찰개혁 기조에 발맞춰 협조를 끌어내는 중차대한 역할을 맡게 됐다. 동시에 보완수사권 존치 등 세부 쟁점에서는 내부 의견을 토대로 당정을 설득하는 역할도 해야 할 것으로 보인다.



앞서 구 대행은 14일 서울고검 청사 퇴근길에 취재진과 만나 "검찰 조직이 안정화되고 맡은 본연의 책무를 성실히 수행하는 데 최우선 가치를 두겠다"면서 "(검찰이) 안정화되고 자기 일들을 성실히 할 수 있도록 돕는 게 가장 중요할 것"이라고 말했다.



그는 주말인 지난 15일에도 업무 파악을 위해 출근해 참모진인 대검 부장들과 면담을 하고 주요 사안에 대한 보고를 받았다.



대검-법무부-서울중앙지검을 모두 거치는 등 검찰 엘리트 코스를 밟아온 구 대행은 문재인 정부 시절에 중앙지검 3차장을 지내고 검사장으로 승진해 검찰 인사·예산을 총괄하는 요직인 법무부 검찰국장을 맡았다.



대표적 기획통이자 수사와 기획, 공보 등을 두루 경험했으며 문 정부 초기에 법무부 탈검찰화를 논의한 법무·검찰개혁위원회 직속 법무·검찰개혁단장을 역임해 '검찰개혁' 이해도도 높은 것으로 평가된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지