상주영천고속도서 유조차 등 13대 연쇄충돌…2명 사망·4명 부상 [사건수첩]

심야 새벽 시간대 고속도로에서 다량의 기름을 싣고 달리던 유조차와 화물차, 승용차 등이 잇따라 들이받으면서 2명이 숨지고 4명이 다치는 사고가 일어났다.

사고 당시 일부 차량에서 발생한 화재는 약 2시간 30여분에 모두 진화됐지만 현장 수습에 시간이 걸리면서 주변 일대 양방향 통행이 3시간째 제한되고 있다.

7일 오전 3시 12분쯤 상주영천고속도로 양방향에서 대형 교통사고로 화재가 발생한 가운데 소방 당국이 진압하고 있다. 경북도소방본부 제공

17일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 3시 12분쯤 경북 영천시 신녕면 화남리 상주영천고속도로 신녕IC 인근(63.7㎞ 지점)에서 1차선을 이용해 상주 방향으로 달리던 26t 탱크로리 차량(벙커C유 2만4000ℓ 적재)이 2차선에서 주행 중이던 25t 화물차량의 좌측 적재함을 추돌했다.

이후 14t 화물차가 사고 탱크로리 차량 뒷부분을 추돌하는 등 뒤따라오던 2.5t 화물차와 승용차, 버스 등 차량 8대가 추가로 연쇄 추돌했다.

이 사고로 탱크로리와 14t·2.5t 화물차 2대 등 차량 3대에서 불이 났다.

7일 오전 3시 12분쯤 상주영천고속도로 양방향에서 대형 교통사고로 화재가 발생한 가운데 소방 당국이 진압하고 있다. 경북도소방본부 제공

버스에 타고 있던 승객 20여명은 다치지 않은 것으로 경찰은 밝혔다.

또 상주 방면 연쇄 추돌사고 발생 당시 사고 화물차 1대에 실려 있던 H빔 여러 개가 반대 방향인 영천 방면으로 떨어지면서, 이를 피하려던 승용차와 탱크로리, 13t 화물차 등 3대가 옹벽, 가드레일 등을 충돌하는 사고가 뒤따랐다.

이날 상주영천고속도로 양방향에서 발생한 연쇄 추돌 및 충돌 사고로 현재까지 상주 방면으로 가던 2.5t 화물차 운전사와 반대편으로 달리던 승용차 운전자 등 2명이 숨지고, 4명이 부상한 것으로 조사됐다.

또 탱크로리 등 사고 차량 3대에서 난 불은 오전 5시 40분쯤 모두 진화됐다.

7일 오전 3시 12분쯤 상주영천고속도로 양방향에서 대형 교통사고로 화재가 발생한 가운데 소방 당국이 진압하고 있다. 경북도소방본부 제공

현재 사고 수습 등을 이유로 상주영천고속도로 사고 현장 인근 양방향 통행은 모두 통제 중이다.

사고 직후 사고 현장 인근으로 진입한 차량들은 5시간째 고속도로 위에 갇혀 발을 동동 굴리고 있다.

경찰은 동군위IC∼영천 방향(부산 방면) 5㎞ 구간, 부산에서 상주 방향 3.9㎞ 구간에서 차량 정체가 이어지고 있어 후속 차량들은 우회 조치하고 있다.

사고가 발생한 지점은 25m 높이 교량으로 그 아래로는 유조차에서 나온 기름이 떨어졌다.

7일 오전 3시 12분쯤 상주영천고속도로 양방향에서 대형 교통사고로 화재가 발생한 가운데 소방 당국이 진압하고 있다. 경북도소방본부 제공

고속도로에서 위에서 흘러내린 기름은 인근 논밭 수로에 흘러들어, 일대 수로는 까만 기름으로 가득 찼다.

영천시청 공무원들은 유·흡착지 등을 이용해 수로 방재 작업을 펼치고 있다.

경찰 관계자는 "추돌사고를 낸 탱크로리 운전자가 음주는 하지 않은 것으로 파악됐고, 탱크로리에 실린 화물은 벙커C유로 폭발 위험은 없는 상태"라며 "정확한 사고 경위 및 부상자 수는 추가로 파악해야 한다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지