블루엘리펀트, 하라주쿠 이어 日 신주쿠 플래그십 2호점 오픈

사진=블루엘리펀트 신주쿠 플래그십 스토어, 블루엘리펀트 제공

K-아이웨어 브랜드 블루엘리펀트(BLUE ELEPHANT)가 11월 15일 일본 도쿄 신주쿠에 두 번째 플래그십 스토어를 열었다. 지난 7월 도쿄 하라주쿠에 일본 1호 매장을 낸 지 반년이 채 되지 않은 시점이다.

사진=블루엘리펀트 재팬 에디션 캠페인 이미지, 블루엘리펀트 제공

신규 ‘신주쿠 플래그십 스토어’는 도쿄 신주쿠의 ‘신주쿠 고양이 빌딩’ 1~3층에 들어섰다. 건물 외벽 대형 LED에서 브랜드 필름을 상영하고, 매장에는 베스트셀러와 신제품을 포함한 90여 종의 아이웨어와 일본에서만 선보이는 ‘재팬 에디션’ 단독 라인업을 갖췄다.

블루엘리펀트는 이번 출점을 포함해 국내 22개, 해외 2개 등 총 24개 직영 매장을 운영하고 있다.

블루엘리펀트 관계자는 “국내에서는 11월 명동·홍대에 스포츠 라인 ‘ACTIVE’ 단독 매장과 성수동 약 1000평 규모의 메가 스토어 ‘스페이스 성수’를 오픈할 예정이며, 12월에는 부산 1호점도 선보일 계획”이라며 “해외에서는 일본 출점 확대와 함께 미국 진출에 집중할 계획”이라고 말했다.

