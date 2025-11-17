매서운 북풍에 월요일 출근길 '겨울추위'…내일 아침은 더 추워

간밤 북쪽에서 찬 공기가 들어오기 시작하면서 추위가 닥쳤다.



찬 공기 유입은 당분간 이어질 전망으로 이에 따라 추위도 이어지겠다.



17일 아침 강원 화천군 광덕산은 -6.6도, 철원군 임남면은 -5.9도, 강원 고성군 향로봉은 -5.8도까지 기온이 떨어지는 등 매우 추웠다.

17일 서울 종로구 광화문네거리에서 한 시민이 목도리를 머리까지 올려 찬바람을 막고 있다. 연합뉴스

주말까지 예년보다 포근하다가 기온이 급격히 떨어지면서 '체감추위'가 심한 상황이다.



동해안과 서해안에는 강풍특보가 내려졌을 정도로 바람도 강하게 불어 추위가 배가되고 있다.



강원동해안과 경북북부동해안엔 이날 오전, 강원산지와 경북북동산지는 오후, 충남서해안과 전라서해안에는 18일 오전까지 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 이어질 전망이다. 나머지 지역도 순간풍속이 시속 55㎞(15㎧) 내외를 기록할 정도로 바람이 거세겠다.



오전 8시 현재 주요 도시 기온은 서울 3.3도, 인천 2.9도, 대전 4.8도, 광주 8.6도, 대구 9.4도, 울산 10.7도, 부산 13.3도에 그친다.



이날 낮 최고기온도 5∼13도에 머물 것으로 예상된다.



추위는 18일 아침, 이날 아침보다 기온이 5∼10도 더 떨어지면서 한층 심해지겠다.



18일 아침 최저기온은 -8∼5도, 낮 최고기온은 4∼12도로 평년기온(최저 -2∼7도, 최고 9∼16도)을 밑돌 전망이다.



서해안과 제주를 중심으로는 17일 밤부터 눈·비 소식도 있다.



찬 바람이 상대적으로 따뜻한 서해상을 지나면서 구름대를 만들어 눈과 비가 내리겠다.



충남서해안·전라서해안·제주에 17일 늦은 밤부터 가끔 비(제주산지는 비 또는 눈)가 오겠으며 18일에는 충남서해안·전라서부(전남서부는 19일 아침까지)·제주에 가끔 비나 눈이 오겠다.



예상 강수량은 제주·울릉도·독도 5∼10㎜, 전북서해안·전북남부내륙·광주·전남서부내륙 5㎜ 안팎, 충남서해안 5㎜ 미만, 서해5도 1㎜ 안팎이다.



예상 적설은 제주산지 1∼5㎝, 전북서해안·전북남부내륙·광주·전남중부내륙 1㎝ 안팎이다.



강원동해안을 중심으로는 대기가 건조하겠다.



건조한 가운데 강풍이 불어 불이 나기 매우 쉽겠으니 조심해야 한다.



풍랑특보가 내려진 동해중부앞바다에 이날 오전, 서해앞바다에 18일 오전, 서해중부먼바다에 18일 밤, 서해남부먼바다·동해중부먼바다·제주남서쪽안쪽먼바다에 19일 새벽, 제주남쪽바깥먼바다에 19일 오전까지 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일 것으로 예상된다. 동해중부먼바다의 경우 이날 오전부터 물결이 최고 5.0ｍ 이상으로 치면서 풍랑경보가 내려질 가능성이 있다.



나머지 해상도 풍랑이 거세겠으니 항해나 조업 시 유의할 필요가 있다.

