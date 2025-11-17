김장철 앞두고 배춧값 3000원대… 올여름 7000원서 ‘반값’ 하락

김장철이 다가온 가운데 배추 가격이 안정세를 보인다. 올해 여름 포기당 7000원까지 치솟았던 배춧값이 3000원대로 떨어졌다.

서울 소재의 전통시장에 쌓여있는 배추. 뉴시스

17일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물 유통정보(KAMIS)에 따르면 11월 2주 배추 한 포기 소매가격은 3392원으로 지난달(6844원)보다 50.4% 감소했다. 정부가 지난해 작황이 부진했던 배추 생산·비축 물량을 늘리고 할인 지원 예산을 투입한 결과로 분석된다.

배추의 평년 가격은 중품을 기준으로 4022원이다. 이전 가격 추이를 보면 △2021년 3182원 △2022년 4217원 △2023년 3769원 △2024년 4837원 △2025년 4922원 등 매년 상승했다.

특히 올여름 전국에 폭염과 집중호우가 잇따르면서 지난 8월 2주 가격이 7023원까지 크게 올랐다.

정부는 추석을 전후해 본격적으로 수급 관리에 나섰고, 10월 중순까지 6000원대를 유지하던 배춧값이 지속해서 하락하고 있는 것으로 나타났다.

시장별로는 전통시장의 평균 소매가는 한 달 전 포기당 70825원에서 50295원으로 조사됐으나 대형마트는 이른 가격 변동 반영과 할인 행사의 영향으로 60345원에서 20367원으로 떨어졌다.

무, 고춧가루 등 주요 김장 재료의 가격도 대부분 한 달 전이나 평년과 비교해 하락세를 보인다.

11월 2주 기준 무의 소매가는 개당 1751원(평년 2219원), 대파는 kg당 2964원(평년 3282원), 양파는 kg당 1923원(평년 2294원)이었다.

고춧가루는 kg당 2만8786원(평년 3만2626원), 깐마늘은 kg당 9007원(평년 1만615원), 생강은 kg당 8516원(평년 1만2672원)으로 파악됐다.

배추 가격의 경우 지난해 이맘때(3195원)와 비교하면 약간 높지만 다른 재료 가격을 고려하면 지난해 같은 기간보다 10%가량 낮을 것으로 정부는 예상한다.

농림축산식품부와 농수산식품유통공사 등은 김장 채소를 안정적으로 공급하기 위해 정부 비축 물량을 단계적으로 방출하고 총 500억원 규모의 예산을 투입해 할인 판매를 지원하고 있다.

지역 유통업계 관계자는 “김장 비용의 60% 이상을 차지하는 배추·고춧가루·무 등의 가격이 이달 들어 급락하고 있어 예년보다 비용이 크게 늘어나지는 않을 것”이라고 전했다.

