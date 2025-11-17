하루 만에 기온 ‘뚝’…갑자기 초겨울 추위 [오늘날씨]

월요일인 17일 북쪽에서 찬 공기가 유입되며 기온이 낮아져 춥겠다. 하루 만에 최저기온이 영하권으로 떨어져 건강관리에 유의해야 한다.

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩을 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

이날 기상청에 따르면 아침 기온은 평년(최저 -2~8도)과 비슷하겠으나, 낮 기온은 평년(최고 10~16도)보다 낮겠다. 특히 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 큰 폭으로 떨어져, 이날 낮 기온은 전날(16일) 최고 15.7~22도보다 10도가량 낮겠다.

이날 아침 최저기온은 -1~10도, 낮 최고기온은 5~13도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 2도 △인천 3도 △춘천 1도 △강릉 6도 △대전 3도 △대구 5도 △전주 4도 △광주 6도 △부산 10도 △제주 13도다.

최고 기온은 △서울 6도 △인천 6도 △춘천 7도 △강릉 10도 △대전 7도 △대구 9도 △전주 8도 △광주 9도 △부산 12도 △제주 14도로 예상된다.

이날 저녁부터는 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도에 가끔 비가, 제주도 산지에는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 이날 오후 예상 강수량은 △서해5도 1㎜ 안팎 △충남 서해안 5㎜ 미만 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주·전남 서부 5㎜ 안팎 △울릉도·독도 5~10㎜ △제주도 5~10㎜이다. 특히 제주도 산지에는 밤부터 1~5㎝의 적설이 예상된다.

당분간 중부내륙·산지와 남부지방 높은 산지를 중심으로 얼음이 어는 곳도 있겠으니, 농작물 관리에 유의해야 한다.

이날 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다. 다만 충청권은 새벽에, 대구·경북은 오전에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준일 것으로 전망된다.

