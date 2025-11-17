교황 “가난한 이들의 절규에 귀 기울여라…정의 없이 평화 없어”

교황 레오 14세가 16일(현지시간) 세계 지도자들에게 가난한 이들의 절규에 귀 기울이라고 촉구하며 “정의가 없이는 평화도 없다”고 말했다.

스페인 EFE통신은 이날 레오 14세가 성 베드로 대성당에서 ‘가난한 이들의 희년’ 미사를 집전하며 이 같은 메시지를 전했다고 보도했다.

16일(현지시간) 빈자들과의 점심에 참석한 교황 레오 14세. 로이터연합뉴스

레오 14세는 “정의 없이 평화가 있을 수 없다는 점은 이주민들과 소외된 자들의 고통을 통해 끊임없이 확인되고 있다”며 “복지와 진보라는 신화가 모든 사람을 포용하지 못하고 수많은 사람을 망각한 채 그들을 운명에 내버려 둔다”고 지적했다.

레오 14세는 물질적 가난 그 자체를 넘어 고독으로 이어지는 수많은 도덕적·영적 빈곤 상태에 대해서도 우려를 표했다. 그는 “관심의 문화가 필요하다”며 “타인에게 주의를 기울이고 소외된 이들에게 다가가라”고 주문했다.

미사 후 레오 14세는 바오로 6세 홀에서 노숙자, 취약계층, 장애인, 난민 등 1300명과 함께 점심을 함께했다.

