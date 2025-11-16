재계, 관세리스크 해소 화답… AI·반도체에 역대급 투자·고용 [한·미 팩트시트]

4대 그룹(삼성·SK·현대차·LG)이 2030년까지 최소 800조원의 대규모 국내 투자 계획을 발표한 배경엔 향후 정부의 경제 정책에 적극 협조하겠다는 의지를 드러내기 위함이라는 해석이 나온다.

4대 그룹은 16일 이재명 대통령 주재로 열린 한·미 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료) 후속 논의 민간 합동회의가 끝난 직후 각각 대규모 국내 투자 및 고용 계획을 밝혔다. 삼성과 현대차가 2030년까지 각각 450조원과 125조2000억원을, SK와 LG가 2028년까지 각각 128조원과 100조원을 투입해 4대 그룹만 총 803조2000억원을 투입하게 된다. 회의에 참석한 한화, HD현대, 셀트리온의 국내 투자분까지 합치면 총액은 830조원으로 늘어난다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽부터)과 이재용 삼성전자 회장, 정기선 HD현대 회장이 16일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 주재 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

이재용 삼성전자 회장이 약속한 450조원은 삼성전자가 미국 텍사스주 테일러시를 차세대 파운드리(수탁 반도체 제조) 거점으로 선언하며 2030년까지 투입하기로 한 370억달러(약 54조원)의 8배가 넘는 규모다. 지역균형발전을 위한 대규모 투자도 단행한다.

삼성SDS는 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터를 건립할 특수목적회사(SPC) 컨소시엄의 주사업자로서 전남에 대규모 AI 데이터센터를 건립하고, 기존 경북 구미 1공장에 삼성 관계사를 중심으로 AI 서비스를 제공할 수 있는 대규모 AI 데이터센터를 구축하는 등 비수도권 AI 인프라 확대에 나선다.

SK는 2028년까지 128조원을 투입해 AI 산업 생태계 확장과 반도체 메모리 수요 증가에 적극 대응할 계획이다.

특히 용인반도체클러스터의 경우 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 메모리 수요 급증과 공정의 첨단화로 당초 계획 대비 투자비가 대폭 증가하는 것으로 전해졌다. 용인반도체클러스터에 구축될 총 4기의 팹(공장)은 SK하이닉스의 HBM 핵심 생산 거점인 청주캠퍼스 M15X 24기와 맞먹는 규모다.

현대차가 2026∼2030년 국내 투자 의사를 밝힌 125조2000억원은 직전 5년(2021∼2025년)간 국내에 투자한 89조1000억원보다 36조1000억원이 증가한 역대 최대 규모 투자다. 앞서 밝힌 ‘2025∼2029년 116조원’과 비교해도 8조2000억원가량 웃도는 수준이다. 정의선 회장은 국내 전기차 전용 공장 신설을 통한 수출량 확대도 약속했다.

구광모 LG 회장이 다시 언급한 ‘2024∼2028년 100조원 투자’는 LG그룹 글로벌 총 투자규모의 65%에 해당하는 규모다. 구 회장은 이 중 60%를 소재·부품·장비(소부장) 기술 개발과 확장에 투입해 협력사와의 상생을 꾀하겠다고 강조하기도 했다.

한화그룹은 미국 필리조선소 7조원 투자 외에 국내 조선·방산 분야에 향후 5년간 11조원을, HD현대는 국내 에너지 및 AI 기계로봇 사업에 8조원, 조선·해양 분야에 7조원을 투입하기로 했다. 서정진 셀트리온 회장은 현재 스타트업들과 운용 중인 5000억원 규모의 펀드를 1조원까지 확대하겠다고 밝혔다.

참모진과 재계 총수들이 16일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 대통령실통신사진기자단

이날 회의 분위기는 화기애애했다고 한다. 먼저 이 대통령이 “지금까지 정부와 기업이 이렇게 합이 잘 맞아서 (관세 문제 등에) 공동 대응을 한 사례가 없었던 것 같다는 얘기를 들었다”면서 기업인들의 공으로 돌리며 감사의 뜻을 표했다. 이에 “정말 노고가 많으셨다”(이재용), “신중하고 결단력 있는 리더십으로 협상을 잘 이끌어주셨다”(최태원), “이번에 지켜보니까 대통령의 배짱과 뚝심이 대단했다. 진심으로 존경한다”(서정진) 등 기업 회장들은 이 대통령에게 찬사를 보냈다.

이 대통령은 “기업인 여러분께 정말 필요한 건 규제(최소화) 같다”면서 “규제 완화 또는 해제, 철폐 중에서 가능한 걸 구체적으로 지적해 주면 제가 신속하게 정리해 나갈 것”이라며 기업 투자를 가로막는 규제 장벽을 낮추겠다는 의지도 드러냈다. 그는 또 “정부는 기업 활동을 하는 데 장애가 최소화되도록 정말 총력을 다할 생각”이라며 “친기업, 반기업 이런 소리를 하는데 그것이 무슨 의미가 있나”라고도 했다.

