한혜진, 무속인 앞에서 결국 ‘오열’…어머니까지 울린 가족사 고백

모델 겸 방송인 한혜진이 자신의 숨겨진 가족사를 최초로 공개하며 눈물을 흘린다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 갈무리

16일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 한혜진과 배정남이 무속인을 찾아 충격적인 점괘를 확인하는 장면이 전파를 탄다.

두 사람은 운세 상담을 위해 영화 ‘파묘’ 자문위원으로 알려진 무속인을 찾았다. 배우 김고은에게 굿을 직접 지도한 경력이 있는 이 무속인은 며느리와 함께 활동 중이라고 밝혀 스튜디오의 관심을 모았다.

한혜진이 모습을 드러내자 두 무속인은 동시에 “너무 강한 무당이 들어왔다”라며 놀람을 감추지 못했고, 긴장감 속에서 한혜진의 어머니도 가슴을 졸였다는 후문이다.

무속인은 곧바로 한혜진의 점사를 풀어내며 모두를 놀라게 했다. “안타까운 가정사가 보인다”는 말에 한혜진은 “어디서도 집안 이야기를 한 적이 없는데”라며 그동안 혼자 속앓이해온 이야기를 처음으로 꺼냈고, 눈물을 참지 못했다. 이를 지켜보던 어머니 역시 “어릴 적부터 혜진이가 감당해야 했던 일이 있었다”며 함께 눈물을 흘렸다.

배정남 역시 무속인의 점사를 받으며 충격을 감추지 못했다. 무속인은 그에게 “고아 사주”라며 가족이나 친지 없이 홀로 살아갈 운명을 안타까워했다. 또한 “아버지 산소에 오래 찾아가지 않은 걸로 보인다”는 말에 배정남은 사실이라며 오랫동안 찾아뵙지 못한 사정을 털어놓았다. 이어 무속인은 배정남의 돌아가신 아버지와 접신한 듯, 두 사람만 알고 있던 이야기를 공개해 모두를 놀라게 했다.

동갑내기 두 사람의 특별한 운명은 16일 밤 10시, SBS ‘미운 우리 새끼’에서 확인할 수 있다. 이날 방송은 2025 K-베이스볼 시리즈 2차전 중계로 인해 평소보다 늦은 시간에 전파를 탄다.

