‘2026년 1월’ 한덕수 시작… 내란재판 선고 가시화

12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 윤석열 전 대통령에 대한 재판을 포함해 주요 내란 재판 선고가 가시화하고 있다. 이재명 대통령은 16일 “내란 극복도, 적극행정 권장도 모두 해야 할 일”이라는 메시지를 냈다.



법조계에 따르면 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의를 심리하는 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 내년 1월12일 변론을 종결하기로 했다.

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

검찰의 구형과 피고인 측 최후변론 등이 이뤄지는 결심공판 후 통상 선고까지는 1∼2개월이 소요된다. 재판부가 내년 2월 말 예정된 법관 정기인사 이전 선고한다는 방침인 만큼 내년 2월 내 선고가 이뤄질 것으로 보인다. 김용현 전 국방부 장관 등 전직 군인과 조지호 경찰청장 등 전·현직 경찰 간부에 대한 내란 중요임무종사 혐의 사건도 다음 달 말 윤 전 대통령 사건과 병합될 예정이어서 이들에 대한 선고도 함께 이뤄질 전망이다.



한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 혐의를 심리하는 중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 26일 결심공판을 진행하고 내년 1월21일 혹은 28일 선고기일을 열겠다고 예고했다. 내란 특검팀(특검 조은석)이 8월 기소한 지 다섯 달 만에 선고가 이뤄지는 것이다.

한덕수 전 국무총리. 사진공동취재단

재판부는 윤 전 대통령, 김 전 장관, 이상민 전 행정안전부 장관 등 불출석한 증인에 대해 과태료를 부과하고 구인영장을 발부하는 등 재판 진행에 속도를 내고 있다.



이 대통령은 이날 X(엑스)에 올린 글에서 “신상필벌은 조직 운영의 기본 중 기본”이라고 강조했다. 이 게시물에는 최근 정부가 공직자들의 12·3 비상계엄 사태 가담 여부 조사에 착수하는 동시에 공직 활력 제고에 나서자 공직사회가 혼란스러워하고 있다는 취지의 언론 기사가 첨부됐다. 그러면서 이 대통령은 “설마 ‘벌만 주든가 상만 줘야 한다’는 건 아니겠지요?”라고 반문했다. 비상계엄 사태의 철저한 조사로 헌정 위기의 재발을 막는 것과 정부 행정 효율성을 제고하는 것이 모순되지 않는다는 점을 분명히 하고, 이를 계속 추진하겠다는 뜻을 천명한 것으로 해석된다.



순직해병대원 수사 외압 의혹을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 이날 오후 1시30분 경기 의왕시에 있는 서울구치소를 방문해 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 조사했다. 윤 전 대통령은 수용번호가 찍힌 수의를 입고 구치소 내 공무상 접견실에서 조사를 받았다. 특검팀은 이날 윤 전 대통령에게 이종섭 전 국방부 장관을 호주로 도피시킨 혐의(범인도피·직권남용)를 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌다.

