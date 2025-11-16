우원식 “日 독도 영유권 주장 강한 유감”

우원식 국회의장은 16일 일본 정부의 독도 영유권 주장에 유감을 표시하며 역사 인식에 대한 일본 측의 진정성 있는 반성과 책임 있는 태도를 촉구했다.



우 의장은 이날 국회에서 열린 한·일의원연맹 합동 총회 개회식에 참석한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “손님들 맞는 자리인지라 현장에서는 원칙적 수준에서만 얘기했지만 아무래도 짚어둬야겠다”며 “역사 문제가 모든 협력을 가로막는 걸림돌이 되어서도 안 되겠지만, 이 문제에 대한 진정성 있는 해결 노력 없이는 모든 협력이 사상누각이라는 점을 잊어서도 안 된다”고 강조했다.

우원식 국회의장이 16일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 제45차 한일·일한의원연맹 합동총회에서 축사를 하고 있다. 뉴시스

우 의장은 “최근 신임 다카이치 (사나에) 총리가 일본 중의원 예산위원회에서 ‘독도는 역사적, 국제법상 일본 영토’라고 공개발언한 데 이어 며칠 전 일본 정부는 독도 등의 영유권을 주장하는 영토 주권전시관을 확장 개관했다”며 “강한 유감을 표하며 즉각적인 폐쇄를 촉구한다”고 밝혔다.



우 의장은 또 “사도광산 조선인 강제징용 희생자 추도식의 한·일 공동 개최가 올해도 무산됐다”며 “일본이 추도사에 ‘강제노동’ 언급을 회피하면서 21일 우리 정부와 유족만 참석하는 단독 추도식이 열리게 됐다”고 지적했다. 그러면서 “진정성 있는 반성과 책임 있는 태도를 요구한다”고 당부했다. 그는 “최근 가속화하고 있는 ‘평화헌법’ 개정 움직임은 일본을 ‘전쟁 가능한 국가’로 탈바꿈시키는 것이어서 더욱 우려스럽다”며 “과거사에 대한 반성 위에 성립된 동아시아 평화 질서의 근간을 흔드는 행위로, 한국은 물론 주변국 모두 절대 용납할 수 없는 일”이라고 강조했다.



한일의원연맹은 양국 간 의회 교류와 우호 증진을 위해 1972년 창립된 친선 외교 단체다. 연례 모임으로 합동 총회를 개최해 왔는데, 지난해 비상계엄 여파로 행사가 취소되면서 올해 2년 만에 행사가 재개됐다.

