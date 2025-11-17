[이코노 브리핑] 강호동 농협중앙회장 2025년 ‘전문경영인 대상’ 외

강호동 농협중앙회장 2025년 ‘전문경영인 대상’

농협중앙회는 강호동(사진) 회장이 서울시립대학교 미래관에서 열린 한국전문경영인학회 추계학술대회에서 ‘한국전문경영인 대상’을 받았다고 16일 밝혔다. 한국전문경영인학회는 매년 기업 경영성과와 사회적 책임, 윤리경영 등을 종합 평가해 전문경영인 대상을 시상하고 있으며 올해 만장일치로 강 회장을 선정했다고 설명했다. 강 회장은 1987년 율곡농협 입사 후 38년간 농업 현장에서 활동해온 전문경영인으로 지난해 3월 중앙회장 취임 후 16조원 규모의 무이자 자금을 확보해 농축협 경영 안전 기반을 강화했다.

‘아기상어’ 더핑크퐁컴퍼니, 코스닥 상장

유아 콘텐츠 기업 더핑크퐁컴퍼니가 18일 코스닥 시장에 신규 상장한다고 한국거래소가 16일 밝혔다. 더핑크퐁컴퍼니는 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작·배급 업체로 ‘핑크퐁’과 ‘아기상어’ 등의 지식재산권(IP)을 가졌다. 지난해 매출액은 775억6900만원, 영업이익은 188억1100만원이었다. 이달 6∼7일 일반 투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 배정 물량 50만주에 4억2343만2880주의 청약이 접수돼 846.9대 1의 경쟁률을 기록했다.

소상공인에 최대 1억원… 보증부 대출 출시

소상공인의 경쟁력 강화를 돕는 3조3000억원 규모의 ‘성장촉진 보증부 대출’ 상품이 17일 출시된다고 금융위원회가 16일 밝혔다. 매출액 증대 등 경쟁력 강화계획을 입증한 소상공인에게 최대 1억원(개인 5000만원), 최대 10년 분할상환(최대 3년 거치) 조건의 보증부 대출을 제공하는 내용의 상품이다. 은행이 신용보증재단중앙회에 3년간 3000억원을 출연한 뒤 이를 바탕으로 보증부 대출을 총 6만명에게 3조3000억원 규모로 제공하게 된다.

