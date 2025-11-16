김해 고물상 여주인 살인 사건, '우발' 주장한 범인 형량에 분노

형사들을 미궁에 빠트린 '김해 고물상 여주인 살인 사건'의 전말이 공개됐다. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

수사를 담당한 형사들을 미궁에 빠트린 ‘김해 고물상 여주인 살인 사건’의 전말이 공개됐다.

지난 14일 방송된 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들4’에서는 수원팔달경찰서 최영철 경감, 신재진 경감, 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사 일지를 공개했다.

KCSI가 소개한 사건은 한 공업단지에서 화재 신고가 접수되며 시작됐다.

고물상 건물 2층에서 불이 났고, 안쪽 방의 침대 매트리스 위에서 피해자가 상체를 벽에 기대고 숨진 채 발견됐다. 화재 전 의식 불명 상태에서 범인이 살해 후, 방화한 것으로 추측됐다. 시신에는 무려 26군데의 자창이 확인됐다.

평소 원한이 오갈 일 없던 피해자. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

피해자는 50대 중반의 고물상 주인으로, 평소 가족과 함께 고물상을 운영했지만 사건 당일은 홀로 있었다. 평소 밤에만 작동하던 폐쇄회로(CC)TV는 사건 당일 아침부터 꺼진 상태였다.

자녀들에 따르면 피해자는 항상 옷장에 200만 원을 보관했으나, 사건 현장에서는 사라져 있었다. 계단에서 발견된 화분 안에는 생활용품점 비닐봉지와 그 속에 비어 있는 회칼 케이스가 들어 있었다.

시신이 있던 방이 아닌 다른 방에서 칼날이 발견됐고, 이는 화분 속 빈 케이스와 딱 맞았다. 주변에 논밭이라 CCTV를 확보가 어려웠지만, 형사들은 폐업 공장의 컨테이너 CCTV 속 아주 작은 점처럼 보이는 움직임을 찾아냈다.

CCTV에서 아주 작은 물체를 발견한 수사팀. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

그 점은 범인으로 추정됐고, 신고 4시간 전부터 고물상 주변을 배회했으며 2시간 후 고물상에 들어갔다가 1시간 뒤 나왔다. 그가 나간 뒤 50분 후 검은 연기가 피어올랐기에 범인으로 유력했다.

형사들은 점의 이동 방향을 따라가며 구간마다 CCTV를 수색한 결과, 범인의 특징을 확인했고 이후 현장에서 차로 약 40분 떨어진 지역의 생활용품점에서 범인이 칼을 구매한 것이 드러났다. 특히 남성은 범행 일주일 전 칼을 구매하고, 바로 고물상으로 향한 것으로 확인됐다.

또 다른 범죄 전력이 있던 용의자. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

한 형사는 이 남성이 지난해 검거했던 절도범과 비슷하다며 제보했고, 실제로 그는 2013년 철강회사 근무 중, 보안 회선을 절단하고 CCTV도 끈 채, 5톤짜리 트럭에 고철을 훔쳐 팔았던 전력이 있었다.

당시 판매한 고물상이 살인 방화 사건이 발생한 곳이었다. 남성은 범행을 일체 부인했지만, 현장 근처에서 수거한 담배꽁초에서 남성의 DNA가 검출됐다.

눈물을 흘리며 돈이 필요했다던 남성은 앞뒤가 맞지 않는 진술을 이어갔고, 훔친 돈으로는 여자친구에게 자동차 할부금을 대신 냈다고 말했다.

불우한 가정사와 절도 사유에 대해 호소하며 감형을 받은 범인. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

재판에서는 청력 장애가 있는 아버지와 식당에서 일하는 어머니를 언급하며 불우한 가정사를 핑계로 댔고, 1년 전 절도 이유에 대해서는 여자친구의 생활비를 대느라 대출까지 받았지만, 회사에서 잘렸고 다음으로 들어간 철강회사에서는 손을 다쳐 작업도 어렵고 대출 이자 감당이 안 돼 절도를 한 것이라 호소했다.

이명이 생긴다는 등 말도 안 되는 주장을 이어간 남성은 우발적 살인을 주장하며, 보복 살인에 대해서는 침묵해 징역 30년을 선고받았다. 이에 안정환은 “이게 된다고?”라며 “스물여섯 번이나 찔렀는데 이게 어떻게 어떻게 우발적 살인이냐”고 분노하기도 했다.

