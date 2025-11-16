수시 논술,면접 본격 돌입 [한강로사진관]

수능이 끝나고 첫 주말인 15일과 16일에는 건국대·경희대·고려대·동국대·성균관대·숙명여대·숭실대 등 대학이 논술고사를 실시한다. 다음 주인 22일과 23일에는 경북대·부산대·세종대·이화여대·중앙대·한국외대·한양대 등이 논술시험을 진행한다.
가장 마지막에 논술고사를 시행하는 대학은 국민대·아주대·인하대 등으로 29일과 30일에 치러질 예정이다. 평일에 논술시험을 치러야 하는 수험생들도 있다. 삼육대와 서울과기대에 지원한 학생들은 17일에, 경기대와 연세대 미래 캠퍼스에 지원한 경우는 21일에, 가천대에 지원한 수험생들은 24일과 25일에 논술고사를 응시한다.
면접 일정도 이어진다. 세종대·연세대·이화여대·한국외대 등은 15일과 16일 면접고사를 실시한다. 서울대는 21일 수의대·의대·치의학과 등을 제외한 모든 일반전형 면접을 진행한다. 이어 22일에는 수의대·의대·치의학과 등에 지원한 일반전형 수험생들을 대상으로, 29일에는 지역균형전형과 기회균형특별전형에 지원한 학생들에 대해 면접고사를 시행한다.
이달 22~23일과 29~30일은 가장 많은 대학의 면접고사가 몰린 시기다. 국민대·명지대·서울교대·서울과기대·서울시립대·숙명여대 등은 22일과 23일 면접을 진행한다. 가톨릭대·건국대·경희대·서강대·중앙대·한양대·홍익대 등은 29일과 30일에 실시한다.
