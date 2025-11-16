‘재혼 황후’ 獨 나치 훈장 소품 논란 사과

내년 공개를 앞둔 디즈니플러스 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 독일 나치 훈장과 비슷한 소품을 사용했다는 논란이 불거지자, 제작사가 “검수 소홀에 사과드린다”는 입장을 냈다.



‘재혼 황후’ 제작사 ‘스튜디오 엔(N)’은 15일 “이번에 공개된 특정 의상 소품의 검수 소홀로 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”며 “공개된 사진 교체 작업과 재발 방지를 위한 후속 조치를 신중하고 철저하게 진행하겠다”고 밝혔다.



앞서 디즈니플러스는 지난 13일 홍콩에서 ‘디즈니플러스 오리지널 프리뷰 2025’ 행사를 열고 ‘재혼 황후’ 홍보 사진을 공개했다. 그러나 그 뒤 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 ‘배우 주지훈이 착용한 훈장(사진)이 독일 나치의 3급 금장 근속훈장과 비슷하다’는 지적이 나오며 논란이 됐다. 이에 제작사는 소품 검수에 소홀했음을 인정하고 후속 조치를 약속했다. 다만 해당 소품이 쓰인 장면 모두를 다시 촬영할 것인지, 기존 촬영분을 사용하되 해당 소품만 편집으로 삭제할지는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다.



동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 드라마 ‘재혼 황후’는 가상의 나라 동대제국에서 벌어지는 이야기를 담은 로맨스 판타지다.

