올데프, '신세계家' 가봤다…애니 "집에서 멤버들 자주 라면 먹고 가"

JTBC '아는형님'

그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버들이 '신세계家' 애니(ANNIE)의 집에 가본 설을 공개했다.

지난 15일 방송된 JTBC 예능 '아는형님'에는 더블랙레이블의 혼성그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 출연했다.

이날 강호동은 멤버들에게 "애니 집에 가봤나. 뭐 신기한 과일같은거 없드나"라며 모두가 궁금해 할 질문을 던져 초장부터 웃음을 안겼다.

이에 애니는 "멤버들이 라면먹고 가기도 하고 자기 집처럼 들락날락 한다"고 답했다.

타잔은 "연습 때문에 일찍 나왔는데 라면 한 그릇 먹고 '와 쥑이네'하고 잠깐 구경만 하다가 나왔다. 집 천장이 서장훈에게도 높은 수준"이라고 말했다.

애니는 "부모님이 '우리 집이 방앗간이 된 것 같다'고 말하셨다"면서 "집이 회사와 제일 가까운 논현동이라 동선 상으로 일정 끝나고 들르기 좋다"고 밝혔다.

이를 듣던 서장훈은 "기회되면 한 번 불러달라. 강호동과 가서 라면만 먹고 나올테니까"라고 덧붙여 주변을 폭소케 했다.

한편, 올데이프로젝트(애니, 타잔, 베일리, 영서, 우찬)는 테디가 수장을 맡고있는 더블랙레이블의 혼성그룹으로 지난 6월 데뷔했다.

멤버 중 애니(문서윤)는 신세계그룹 정유경 회장의 장녀이자 이명희 총괄회장의 외손녀로 '재벌가 아이돌'이라는 타이틀을 얻으며 데뷔 전부터 큰 화제가 됐다.

애니는 2021년 더블랙레이블 연습생으로 합류해 그룹 내에서 맏언니를 맡고있으며, 아이돌이 되기 위해 부모님이 조건으로 내건 미국 컬럼비아대학교에 입학했으나 현재는 휴학 후 연예계 활동에 매진하고 있다.

