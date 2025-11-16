임우일, 승마·고급 세단 차량 소유 해명 요구에 "죄송합니다"

MBC '나 혼자 산다'

절약하는 모습을 보여왔던 개그맨 임우일이 고급 취미와 차량을 공개했다.

지난 14일 MBC 예능 '나 혼자 산다' 622회에서는 임우일의 일상이 방송됐다.

이날 임우일은 과거 생계를 위해 시작했던 승마를 취미로 두고 바이크에 이어 자신이 소유한 차량을 공개했다.

임우일은 "내가 어울리지 않게 승마를 한다. 예전부터 해왔다"며 "일이 없었을 때 틈새 시장을 노리고 배운 거다. 근데 승마장은 개그맨이 필요가 없더라. 캐스터를 했는데 말 이름을 외치면 말 놀란다고 조용히 하라고 하더라"라고 전했다.

승마복을 입고 백마를 타는 모습으로 패널들에게 '고급스럽다', '백마탄 테리우스'라는 칭찬을 얻은 임우일은 "승마도 장비빨이다"라고 덧붙였다.

임우일이 승마를 마치고 차량에 오르자 전현무는 "제네시스를 타..?"라며 놀라움을 표했다.

이어 박나래도 "바이크도 있고 차도 있는거냐"고 묻자 패널들은 "우일이 형은 차 있으면 안되냐"고 반응했고, 임우일은 "저 반 구순이다. 조선시대면 고인이다"라며 "저 차는 중고로 산 거다. 친구가 중고차를 하는데 그 친구한테 샀다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

그러자 전현무가 "일단 미안하라고 해라"라며 해명을 유도했고 이에 임우일은 "와인 먹어서 죄송하고 승마해서 죄송하고 제네시스 타서 죄송하다"고 말했다.

한편, 임우일은 '나 혼자 산다' 첫 출연부터 풀옵션 한강뷰 아파트에 거주하며 바이크를 타고 다니는 일상을 공개해 화제가 됐다.

