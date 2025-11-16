코르티스 기세…'패션' 스포티파이 5000만 재생

그룹 '코르티스'의 '패션'(FaSHioN)이 스포티파이 5000만회를 돌파했다.

패션은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 14일 누적 재생수 5000만회를 넘었다. 데뷔앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인'(COLOR OUTSIDE THE LINES) 수록곡이며, 인트로곡 '고!'(GO!)에 이어 두 번째 성과다.

이 곡은 트랩 사운드에 서던 힙합을 더했다. '동묘에서 모여, 마치 세미나 / 홍대에서 모여, 우린 set it off' 등 일상 스타일을 표현했다. 멤버 5명은 음악은 물론 패션도 기존 질서가 아닌 '코르티스만의 나침반을 따르겠다'고 외쳤다. 마틴, 주훈, 성현, 건호가 크레디트에 이름을 올렸고, 제임스까지 멤버 모두 안무에 참여했다.

고! 인기도 여전하다. 올해 데뷔한 보이그룹 노래 중 처음으로 지난달 30일 스포티파이 5000만회를 찍었다. 이달 12일 6000만회를 넘어섰다. 이번 앨범은 지난달 써클차트 월간 차트 기준 누적 판매량 96만장을 기록, 밀리언셀러를 눈앞에 두고 있다.

<뉴시스>

