용인서울고속도서 트럭이 분리대 충격…운전자 사망

16일 오전 8시 52분쯤 경기 성남시 분당구 용인서울고속도로 용인방향 서판교IC 인근에서 11t 트럭이 분리대를 충격했다.

용인서울고속도로 교통사고. 연합뉴스

“교통사고가 발생했다”는 목격자 신고를 받고 출동한 소방 당국은 40여분 만에 50대 운전자 A씨를 차량에서 구조했으나, A씨는 현장에서 숨졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

