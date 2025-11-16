세계일보

검색

용인서울고속도서 트럭이 분리대 충격…운전자 사망

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-11-16 11:50:09 수정 : 2025-11-16 11:50:08
성남=송동근 기자 sdk@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

16일 오전 8시 52분쯤 경기 성남시 분당구 용인서울고속도로 용인방향 서판교IC 인근에서 11t 트럭이 분리대를 충격했다.

용인서울고속도로 교통사고. 연합뉴스

“교통사고가 발생했다”는 목격자 신고를 받고 출동한 소방 당국은 40여분 만에 50대 운전자 A씨를 차량에서 구조했으나, A씨는 현장에서 숨졌다.

 

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.


성남=송동근 기자 sdk@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

정은채 가을 분위기 물씬…단발도 예쁘네
  • 정은채 가을 분위기 물씬…단발도 예쁘네
  • 문가영 완벽 미모 과시…시크한 표정
  • 엔믹스 설윤 '완벽한 미모'
  • [포토] 아이린 '완벽한 미모'