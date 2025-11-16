김포도시공사, 사명 변경 새출발 혁신 공기업 선언

김포도시관리공사는 ‘김포도시공사(Gimpo Urban Corporation)’로 사명 변경과 함께 미래지향적 혁신 공기업으로의 도약을 선언했다고 16일 밝혔다.

이번 조치는 ‘김포도시관리공사 설립 및 운영 조례’ 일부개정에 따른 것이다. 시의회 의결과 조례 공포 절차를 거쳐 시행된다. 공사는 기관 역할과 비전을 새롭게 정립하고 한 단계 도약하기 위한 전략적 조치라고 설명했다.

공사는 그간 도시개발사업과 공공시설물의 관리 두 가지 핵심 역할을 균형적으로 수행해왔다. 그러나 기존 명칭은 ‘시설물 관리’라는 제한적인 이미지가 강해 ‘도시개발’ 분야 전문성을 충분히 반영하지 못했다는 지적이 있었다.

또한 경기도 내 다수 공사들이 ‘도시공사’ 명칭을 사용하는 만큼 기관의 정체성·전문성은 명확히 하고, 경쟁력 강화 및 시민 신뢰도 제고에 기여할 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

공사는 도시 인프라 확충, 생활환경 개선, 공공서비스 품질 향상 등 시민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들 계획이다. 이형록 사장은 “이번 변화가 정체성과 비전을 지역사회에 알리는 새로운 출발점이 돼 삶의 질 향상과 책임경영을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

