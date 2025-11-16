“우산 챙기세요” 오후 비…다음주 ‘강추위’ 온다

일요일인 16일은 전국이 대체로 맑은 가운데, 늦은 오후부터 중부지방과 전북에 비가 내리겠다.

다음주는 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 크게 떨어질 것으로 보인다.

기상청에 따르면 오늘 아침 최저기온은 1~10도, 낮 최고기온은 15~20도로 예보됐다.

수도권과 강원 내륙·산지는 늦은 오후와 밤사이, 충청권과 전북은 밤에 가끔 비가 오겠다.

해발고도가 1000ｍ 이상인 강원 산지는 눈이 오는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 수도권과 강원 내륙·산지 5㎜ 미만, 충청권과 전북 1㎜ 안팎이다.

이날 오후부터 강원 산지와 경북 북동 산지, 밤부터 강원 동해안과 경북 동해안은 순간풍속이 시속 70㎞(초속 20ｍ) 안팎인 매우 강한 바람이 불겠다.

강풍이 부는 가운데 건조주의보가 내려진 강원 동해안은 화재 위험이 크겠으니 조심해야 한다.

다음 주(17~21일)부터는 기온이 크게 떨어지겠다. 월요일인 17일 아침 최저기온은 -3~10도, 낮 최고기온은 5~14도로 예상된다.

바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮아질 전망이다.

화요일인 18일 아침 최저기온은 -7~4도로 더 낮아지고, 낮 최고기온은 4~11도에 머물겠다.

