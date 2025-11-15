2025 도쿄 데플림픽 흥겨운 개회식과 함께 열전 돌입

전 세계 청각장애인의 스포츠 축제인 2025 도쿄 데플림픽이 15일 일본 도쿄체육관에서 열린 흥겨운 개막식과 함께 12일 동안의 열전에 돌입했다.

15일 일본 도쿄체육관에서 열린 2025 도쿄 데플림픽 개회식에서 기수인 이덕희 선수를 필두로 대한민국 선수단이 입장하고 있다. 도쿄=공동취재단

이번 데플림픽은 난민팀과 개인 중립 선수를 비롯해 82개국에서 온 6000여명의 선수들이 26일까지 21개 종목에서 213개의 금메달을 놓고 경쟁을 펼친다. 우크라이나 침공으로 출전이 금지된 러시아 국적 선수 36명과 24명의 벨라루스 국적 선수들도 개인 중립 선수 자격으로 이번 대회 출전을 허용했다. 이들 국적 선수들이 우크라이나 선수와 함께 메달을 획득할 경우 상호 존중 하에 함께 시상대에 오르지만 악수는 하지 않기로 했다.

1924년 첫 대회 이후 100주년을 맞은 축하 영상으로 시작한 개회식은 곧바로 일본 전통 축제인 마쓰리가 재연되며 최초의 데플림픽을 개최한 프랑스부터 선수단 입장이 시작됐다. 로마자 알파벳 순으로 진행된 선수단 입장에서 한국은 테니스 남자 단식에 출전하는 이덕희를 기수로 해 41번째로 태극기를 흔들며 입장했다. 총 174명의 선수단을 파견하는 한국은 12개 종목에 출전해 금메달 6개 이상으로 종합 10위 내 진입을 목표로 하고 있다.

15일 일본 도쿄체육관에서 열린 2025 도쿄 데플림픽 개회식에서 대회기가 게양되고 있다.

개회식에 참가한 한국 선수들은 세계 각국 선수들과 수어를 주고받고 배지를 교환하는 등 축제의 시작을 즐겼다. 기수로 나선 이덕희는 “이렇게 2025 도쿄 데플림픽 선수단 기수의 영예를 안게 되어 무한한 책임감을 느낀다”면서 “지금까지 갈고 닦아 온 제 실력을 대한민국의 자긍심으로 만들어 세계 무대에 당당히 보여드리겠다”고 소감을 밝혔다. 그는 이어 “함께 땀 흘려온 선수단과 지도자, 그리고 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”면서 “대한민국 선수단 파이팅”을 외쳤다.

15일 일본 도쿄체육관에서 열린 2025 도쿄 데플림픽 개회식 전경.

이날 개회식에는 아키시노노미야 후미히토 일본 친왕을 비롯해 다카이치 사나에 일본 총리, 고이케 유리코 도쿄도지사 등 귀빈들이 참석했고 아담 코사 국제농아인스포츠연맹(ICSD) 위원장의 개회선언으로 힘찬 출발을 알렸다.

15일 일본 도쿄체육관에서 열린 2025 도쿄 데플림픽 개회식에서 주제공연(빛의 성화)이 펼쳐지고 있다

이번 개회식의 하이라이트는 ‘빛의 성화’(torch of light)였다. 일본 각지에서 전 세계 청각장애인의 꿈과 희망을 담은 빛을 도쿄로 모아 두 명의 일본 대표 선수들에게 전달했고 이들은 체육관 한쪽에 마련돼 빛의 성화대에 불빛을 밝히며 이번 대회의 성공을 기원했다.

