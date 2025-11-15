인도 카슈미르 경찰서에서 폭발물 터져…9명 사망·32명 부상

인도 북부 카슈미르에 있는 경찰서에서 보관 중인 폭발물이 터져 9명이 숨지고 32명이 다쳤다.



15일(현지시간) 인도 방송사 NDTV와 로이터 통신 등에 따르면 전날 오후 11시 20분께 인도령 카슈미르 중심도시 스리나가르 외곽에 있는 노우감 경찰서에서 폭발물이 터졌다.

이 사고로 경찰관과 법의학팀 관계자 등 9명이 숨지고 32명이 다쳤다.



부상자들 가운데 일부는 위중한 상태여서 사망자가 더 늘 수도 있다고 NDTV는 보도했다.



조사 결과 사고는 경찰관과 법의학팀이 경찰서 안에 있는 보관소에서 압수한 폭발물을 분석하던 중 일어났으며 구체적 원인은 아직 확인되지 않았다.



사고 당시 폭발과 함께 경찰서 건물에 불이 났고 차량 여러 대도 함께 탔다.



나린 프라바트 카슈미르 경찰청장은 범죄와 연관성이 없는 단순 사고라고 밝혔다.



그는 "무장단체를 수사하기 위해 (뉴델리 인근 하리아나주) 파리다바드에서 압수한 폭발물을 카슈미르로 가져왔다"며 "안전하게 보관하다가 샘플을 채취하기 위해 법의학 조사를 했다"고 설명했다.



이어 "압수 물품량이 방대해 법의학연구소팀이 이틀 동안 작업했다"며 "극도로 신중하게 샘플을 채취했는데도 우발적으로 사고가 났다"고 덧붙였다.



앞서 지난 10일에는 인도 뉴델리에 있는 유명 유적지 '레드포트' 인근에서 차량이 폭발해 8명이 숨지고 20명이 다쳤다.



인도 정부는 최근 이 사건을 반국가 세력에 의한 테러로 규정하고 강력한 대응을 예고했다.



인도 경찰은 테러가 발생하기 전 파리다바드에서 체포한 카슈미르 출신 의사 2명 등 남성 7명을 수사하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지