민주 정청래, 지스타 발언 논란에 “스타크래프트 선수 호명 중 특정인 언급 사과…제 불찰”

더불어민주당 정청래 대표가 부산 '지스타 2025' 방문 자리에서 과거 승부조작으로 퇴출된 전직 e스포츠 선수의 이름을 언급해 논란이 일자, 15일 하루 만에 사과했다.
정 대표는 전날 부산 벡스코에서 열린 'K-게임 미래 전략 현장 간담회'에서 17대 국회 시절 게임산업진흥법 통과 과정의 역할을 언급하며 "임요환, 이윤열, 홍진호, 마재윤, 박성주 선수들이 생각난다"고 말했다. 이어 "이 선수들은 지금 어디서 무엇을 하고 있을까"라고 덧붙였다.
이 과정에서 승부조작 혐의로 유죄가 확정된 마재윤을 거론한 것이 온라인에서 부적절하다는 비판을 불러왔다.
정 대표는 15일 페이스북을 통해 "추억의 스타크래프트 선수들을 호명하는 과정에서 특정인을 언급해 팬들께 실망과 상처를 드렸다. 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.
이어 "e스포츠를 사랑하고, 게임산업진흥법을 대표 발의했던 사람으로서 발전 의지를 표현하려다 본의 아니게 큰 실수를 했다"며 "잘 살피지 못한 제 불찰"이라고 거듭 사과했다.
정 대표는 "게임산업 발전에 대한 기여로 보답하겠다"고 강조했다.
