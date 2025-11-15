천안 이랜드패션 물류센터 큰 불…화재 진압 난항

천안 이랜드패션 물류센터에서 큰 불이 났다. 물류센터에 있던 직원들은 모두 대피해 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

15일 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 10분쯤 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 ‘화재경보기가 울리고 있다’는 신고가 들어왔다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 오전 6시15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 오전 7시1분 대응 2단계로 올려 화재를 진압하고 있다.

15일 오전 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 나 소방당국이 진압에 나서고 있다. 연합뉴스

'화재경보기가 울리다'는 물류센터 경비원의 신고를 받고 출동한 소방 당국은 6시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 7시 1분 대응 2단계로 올렸다. 7시10분쯤 충남도통제단과 천안시 지휘통제단을 각각 가동, 헬기 8대를 투입하는 등 현장 대응에 나섰다.

소방 당국은 충남 지역을 비롯, 경기 남부와 충북, 대전에서 소방차 등 장비 120여대와 인력 300여명을 투입해 불길을 잡는 데 총력을 기울이고 있다.

경찰에 따르면 화재 당시 물류센터에는 경비원 2명과 상황관리 담당자 1명이 있었고 3명 모두 안전히 대피했다. 인명피해는 없었지만 물류센터 내 의류와 잡화 등 물건이 가득해 화재 진압에 어려움을 겪고 있다.

2014년 7월 준공된 해당 센터는 지하 1층·지상 4층 규모(연면적 19만3210㎡)로, 화물차 150대가 동시 접안해 일일 최대 5만 박스, 연간 400만∼500만 박스를 처리하는 대형 물류 시설이다.

소방 관계자는 “물류센터 외부로 불길이 확산하는 것을 저지하며 진압하고 있다”며 “센터 내부가 규모도 큰 데다 의류 등 가연물이 많은 상황이라 대응 2단계를 유지 중이다”고 말했다.

천안시는 이날 오전 7시20분부터 ‘인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해 달라’, ‘다량의 연기 발생으로 인한 연기흡입에 주의해달라’는 재난 문자를 발송했다.

화재 현장을 비롯해 인접 지역에서는 일시적인 교통통제가 이뤄지고 있다. 경찰과 소방 당국은 화재를 진압하는 대로 정확한 발화 지점과 원인을 규명하기 위한 현장 감식에 나설 예정이다.

