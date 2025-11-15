천안 이랜드패션 물류센터 불…대응2단계 진화속 인명피해 없어

15일 오전 6시 10분께 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 나 소방 당국이 대응 2단계를 발령해 화재를 진압하고 있다.



'화재경보기가 울리다'는 물류센터 경비원의 신고를 받고 출동한 소방 당국은 6시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 7시 1분 대응 2단계로 올렸다.

15일 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다.

이후 7시 10분께 충남도통제단과 천안시 지휘통제단을 각각 가동, 현장 대응에 나섰고 헬기 8대를 투입했다.



소방 당국은 충남 지역을 비롯해 경기 남부, 충북, 대전에서 소방차 등 장비 120여대와 인력 300여명을 투입해 불길을 잡고 있다.



경찰에 따르면 화재 당시 물류센터에는 경비원 2명과 상황관리 담당자 1명이 있었는데 3명 모두 안전히 대피했다.



이 불로 다행히 인명피해는 없었지만, 물류센터 내 의류 등 물건이 가득해 화재 진압에 어려움을 겪고 있다.



2014년 7월 준공된 해당 센터는 지하 1층·지상 4층 규모(연면적 19만3천210㎡)로, 화물차 150대가 동시 접안해 일일 최대 5만 박스, 연간 400만∼500만 박스를 처리하는 대형 물류 시설이다.



소방 관계자는 "물류센터 외부로 불길이 확산하는 것을 저지하며 진압하고 있다"며 "센터 내부가 규모도 큰 데다 의류 등 가연물이 많은 상황이라 대응 2단계를 유지 중이다"고 밝혔다.



천안시는 이날 오전 7시 20분부터 재난 문자를 통해 화재 사실을 알리고 "인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해 달라", "다량의 연기 발생으로 인한 연기흡입에 주의해달라"고 여러 차례 당부했다.



화재 현장 인근 주민들은 다량의 연기가 치솟으며 계속해서 커지는 불길에 불안감을 호소하고 있다.



인근 주민 김모(46) 씨는 연합뉴스와 통화에서 "불에 탄 건물 자재들이 계속해서 무너져 내리며 폭발음이 들렸다"고 밝혔다.



그러면서 "어디서 시작됐는지도 모를 만큼 불이 크게 났다"며 "불길이 잡히지 않는 것 같아 불안하다"고 덧붙였다.



화재 현장을 비롯해 인접 지역에서는 일시적인 교통통제가 이뤄지기도 했다.



경찰과 소방 당국은 불을 모두 끄는 대로 정확한 발화 지점과 원인을 규명하기 위한 현장 감식에 착수할 예정이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지