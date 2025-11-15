999개 계단 오르던 SUV, 미끄러져 난간에 ‘쾅’…도대체 무슨 일이?

한 전기차 브랜드가 자사 스포츠유틸리티차(SUV)로 자연 관광지로 유명한 장가계 계단을 오르는 도전을 하다 난간을 훼손해 논란이 일고 있다.

장가계 천문산 계단 오르다 난간에 부딪친 SUV. 웨이보, 연합뉴스

14일(현지시간) 홍콩 명보 등에 따르면 중국 전기차 브랜드 체리자동차는 지난 12일 장가계 천문산 국가삼림공원에서 올해 9월 출시한 신형 하이브리드차 '펑윈 X3L'의 등반 이벤트를 열었다.

장가계 천문산은 중국 최고 등급인 '국가 5A급' 관광지로 이번 이벤트는 천문동으로 가는 '하늘계단'인 길이 약 300ｍ에 수직 낙차 150ｍ, 20∼45도의 경사인 999개 계단을 자동차로 오르는 것이다.

앞서 영국 자동차 브랜드 랜드로버도 자사 차량으로 천문산 하늘계단을 등반한 바 있다. 당시 랜드로버는 2018년 레인지로버 플러그인 하이브리드 모델로 천문산 하늘계단을 세계에서 첫 번째로 등반해 성공했다.

체리자동차도 7년 전 레인지로버처럼 자사 차가 하늘계단을 올라 4륜 구동 성능을 과시하는 마케팅을 하려 한 것이다. 이벤트 도중 차 후미가 난간을 들이받아 훼손되는 사고가 발생했다.

