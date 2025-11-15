집값 상위 10% 9000만원 오를 때 하위 10%는 100만원 떨어졌다

지난해 주택가격을 기준으로 상·하위 10%의 가격 격차가 45배로 벌어지며 집값 양극화가 심화한 것으로 나타났다. 상위 10%의 주택 평균 가격은 13억4000만원으로 9000만원 올랐지만, 하위 10%는 3000만원으로 100만원 내려갔다. 연령별로는 50대의 주택 소유가 가장 많았고, 40대 이하에서는 소유자가 줄어드는 현상이 이어졌다.

국가데이터처는 14일 이 같은 내용의 ‘행정자료를 활용한 2024년 주택소유 통계’를 발표했다. 지난해 주택을 소유한 가구의 평균 주택 자산가액(공시가격 기준)은 3억3300만원으로, 전년(3억2100만원)보다 1000만원 넘게 올랐다.

14일 서울 중구 남산에서 바라본 도심에 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴스1

가구당 평균 소유 주택 수는 1.34호, 평균 면적은 86.4㎡였다. 주택을 소유한 평균 가구주는 57.8세, 평균 가구원수는 2.52명이었다.

상위 10%의 평균 주택 자산가액은 13억4000만원으로, 하위 10% 평균 주택 자산가액(3000만원)의 44.7배에 달했다. 2023년(40.5배)보다 자산 격차가 심화하는 모습이다. 상위 10%는 1년 새 약 9000만원 올랐고, 하위 10%는 100만원 내렸다.

상위 10% 소유자는 평균 2.3호를 소유해 하위 10%(0.97호)보다 배 이상 많았다. 평균 주택 면적도 상위 10%(113.8㎡)가 하위 10%(62.7㎡)보다 1.8배 많았다.

작년 주택 소유자(1597만6000명) 중 주택을 한 채만 소유한 사람(1359만9000명)이 85.1%로 대다수였다. 2채 이상 소유자는 237만7000명, 14.9%로 전년보다 0.1%포인트 줄었다.

주택 소유자 중 여성 비중은 46.4%로 전년보다 0.2%포인트 올랐다. 지난해 11월1일 기준 주택 소유자 중 직전 1년간 1채 이상 집을 산 사람은 111만3000명이었다. 2023년에 이어 2년 연속 100만명대다.

이중 집 1채를 산 사람은 106만8000명(95.9%), 2채는 3만3000명(3.0%), 3채 이상은 5000명(0.4%)이었다. 81만8000명은 무주택에서 벗어났다.

소유 주택 수가 감소한 사람은 64만1000명이었다. 유주택자에서 무주택자가 된 사람은 36만5000명이었다.

전체 주택 소유자는 1597만6000명으로 전년보다 35만7000명(2.3%) 늘었다. 이들이 소유한 주택은 1705만8000호로 31만6000호(1.9%) 증가했다.

1인당 평균 소유 주택 수는 1.07호로 전년과 같았다. 연령대별로 보면 50대가 404만1000명(25.3%)으로 가장 많았고, 60대(23.0%), 40대(20.3%), 70대(12.6%), 30대(9.2%) 등 순이었다.

40대 이하에서 주택 소유자가 줄고, 50대 이상에서는 증가하는 현상이 3년 연속 이어졌다. 30세 미만과 40대의 인구 감소라는 구조적 요인과 함께 보유 여력이 상대적으로 적은 연령층에서 주택 소유가 줄어드는 것으로 풀이된다. 특히 30세 미만(-8.6%)에서는 감소폭이, 80세 이상(10.3%)에서는 증가 폭이 컸다.

