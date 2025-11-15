“침대에 둔 총기, 반려견이 잘못 밟아…견주 ‘의식불명’”

미국 펜실베이니아주에서 침대에 둔 총기를 반려견이 잘못 밟아 주인이 총상을 입는 사고가 발생했다.

EPA=연합뉴스 자료사진

13일(현지시간) 미국 ABC 방송 등 외신에 따르면 지난 11일 오후 11시 13분께 펜실베이니아주 버크스 카운티 실링턴에서 53세인 한 남성이 총에 맞아 다쳤다는 신고가 경찰에 접수됐다.

이 남성은 자신이 정리해서 침대에 올려둔 엽총을 반려견이 뛰어올라 밟으면서 총알이 발사됐다고 경찰에 진술했다.

그는 발사된 총알이 침대에 앉아있던 자신의 허리 아랫부분에 박혔다고 설명했다.

경찰이 현장에 도착했을 당시 이 남성은 의식이 있는 상태로 바닥에 있던 것으로 전해졌다.

이 남성은 구급차로 인근 병원으로 이송돼 즉시 수술받았다고 경찰은 설명했다. 그의 구체적인 부상 정도는 알려지지 않았다고 ABC는 전했다.

사고 당시 집에는 이 남성의 아들과 다른 반려견 두 마리도 있었던 것으로 조사됐다.

아들은 총이 발사되던 당시 같은 방에 있지 않았다고 경찰은 설명했다.

이번 총격은 단순 사고로 보이지만 경찰은 관련 조사를 진행하고 있다고 ABC는 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지