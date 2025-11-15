’풍미의 계절’ 가을…유통업계 ‘제철코어’로 계절 소비 잡는다

MZ세대를 중심으로 ‘제철코어(제철과 핵심(Core)의 합성어)’ 트렌드가 뜨고 있다. 인스턴트와 배달 음식에 익숙했던 세대가 제철 식재료를 통해 계절감을 새로운 방식으로 느끼고, 이를 SNS 등에 적극적으로 공유하는 움직임이 확산되고 있다.

네이버 데이터랩에서 19~39세를 대상으로 ‘제철음식’ 검색량을 비교한 결과 검색량 지수는 2020년 39에서 2024년 89로 두 배 이상 증가했다. 인스타그램에서도 ‘제철’ 키워드를 포함한 게시글 수는 2022년 9만여 건에서 2024년 17만 건 이상으로 약 79%나 증가했다. 이러한 변화는 맛있는 것을 소비하는 단계를 넘어 건강과 계절의 정서를 동시에 챙기려는 트렌드로 읽힌다.

제철코어 열풍에 발맞춰 유통업계도 빠르게 대응하고 있다. 특정 계절에만 수확되는 식재료를 활용해 짧은 기간 집중적으로 판매하거나 반대로 이를 연중 내내 즐길 수 있도록 하는 등 관련 상품들도 다양화되고 있다.

15일 업계에 따르면 전 세대가 제철 음식에 열광하고 있는 가운데, 아이를 키우는 젊은 부모들 사이에서도 제철 과일을 아이와 함께 건강하게 즐기고자 하는 수요가 늘고 있다. 순수본의 영유아식 브랜드 ‘베이비본죽’이 출시한 ‘과일 퓨레’는 합성 첨가물 없이 국산 제철 과일을 아낌없이 담아, 아기들이 과일의 상큼함과 자연의 단맛을 그대로 느낄 수 있는 ‘진짜 과일 간식’이다. 영유아 시기의 대표적인 입문용 과일이 주재료로, ‘사과 퓨레’, ‘배케일 퓨레’, ‘자두 퓨레’ 3종으로 출시돼 아이의 취향과 입맛에 따라 자유롭게 선택할 수 있다.

사과 퓨레는 국산 사과 100%를 그대로 넣었으며, 배케일 퓨레는 배 49%와 케일 2%에 치커리뿌리 추출물을 추가해 식이섬유 3.6g을 함유했다. 제품은 부드러운 목 넘김으로 아기들도 부담 없이 섭취할 수 있는 것이 특징이다. 이유식, 요거트 등에 첨가해 아기들의 건강한 식사를 돕거나, 과자나 음료 등과 곁들여 간식으로도 활용할 수 있다.

100% 국내산 통 배를 사용한 베이비본죽 ‘배도라지 주스’도 환절기 건강 간식으로 호응을 얻고 있다. 배 95%, 도라지 추출액 5%의 비율로 완성된 착즙주스 제품으로, 건조한 날씨로 감기가 잦은 환절기에 예민한 아이들이 부드럽게 마실 수 있다. 합성 첨가물 없이 천연 원료만을 사용해 아기들 입맛에 맞춰 순하게 만들었다. 따뜻하게 데워 먹으면 부드럽고 진한 단맛을, 차갑게 냉장해 얼음과 함께 마시면 깔끔하고 시원한 맛을 느낄 수 있어 아기의 취향에 맞게 다양하게 즐길 수 있다.

‘계절 디저트’라는 키워드를 만들어낸 베이커리·카페 프랜차이즈 업계도 ‘제철코어’ 트렌드를 이어가고 있다. 따뜻한 색감과 부드러운 풍미를 중심으로, 계절의 정서를 음료와 디저트에 담아내는 시도가 활발하다.

SPC그룹의 이탈리아 정통 커피 브랜드 ‘파스쿠찌’는 ‘가을 풍미를 담은 라떼’ 콘셉트 아래 견과류, 고구마, 과일티 등 가을 대표 원물을 활용한 시즌 음료 4종을 선보였다. 대표 메뉴인 ‘월넛 라떼’와 ‘월넛 라떼 샷’은 고소한 호두 라떼 위에 휘핑크림과 피칸 정과를 더해 풍미와 고소한 식감을 살렸고, ‘허니 고구마 라떼’는 부드러운 우유와 고구마의 조화로 포근한 계절 감성을 완성했다. 또한 ‘프룻 유자 진저티’는 유자와 진저 베이스에 윈터프룻티를 블렌딩해 환절기 건강과 따뜻함을 함께 전하는 음료로 인기를 끌고 있다.

롯데웰푸드는 전북 고창군과 협업해 가을 시즌 한정판 ‘고창 고구마' 시리즈를 선보였다. 지역 특산물을 널리 알리기 위해 지난해 충남 부여군과 함께한 알밤 시리즈에 이은 후속 프로젝트로, 이번에는 카스타드·마가렛트·빵빠레 등 대표 브랜드에 고창 꿀고구마를 접목해 익숙한 맛에 계절의 풍미를 입혔다.

총 12종으로 구성된 이번 라인업은 미네랄이 풍부한 황토에서 자란 고창산 꿀고구마를 사용해 깊은 단맛과 부드러운 식감을 구현했으며, 패키지에는 “고-참(창) 꿀맛이구마”라는 문구와 함께 고창의 문화유산 이미지를 담아 지역 홍보의 의미도 더했다. 롯데웰푸드는 서울 주요 지하철역 팝업스토어 운영 등 단순 협업을 넘어 지역 관광 활성화와 상생 협력에도 나설 계획이다.

