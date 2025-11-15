“금값, 왜 오르나 했더니”…중국의 ‘은밀한 사재기’ 때문? [수민이가 궁금해요]

국제 금 시세의 고공행진 뒤에는 중국의 은밀한 금 ‘사재기’가 자리하고 있다는 분석이 나왔다. 세계 2위 미국 국채 보유국인 중국이 미국 국채를 팔고, 금 구매에 열을 올리고 있기 때문이다. 중국이 보유한 미국 국채 규모는 지난해 말 기준 7590억 달러(약 1092조원)다. 5년 전(1조690억 달러)과 비교하면 3100억 달러 쪼그라들었다. 보유액은 2009년 이후 최저 수준이다. 시장에선 미국과 중국 무역 전쟁을 대비해 미국 달러 의존도를 낮추려는 행보로 평가한다.

◆중국, 달러 대신 금 사재기

14일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국 인민은행 산하 국가외환관리국이 공개한 올해 금 매입량은 지금까지 25t에 불과한 것으로 나타났다. 6월엔 2.2t, 7∼8월에는 각각 1.9t 등 월평균 약 2t 안팎을 구입량으로 공식 보고한 것이다.

하지만 이 숫자를 액면 그대로 믿는 전문가들은 거의 없다고 FT는 전했다.

소시에테제네랄(SG)의 분석가들이 대형 금괴의 거래 등과 관련한 시장 데이터 등을 분석한 결과, 올해 중국이 실제 구입하는 금 총량은 최대 250t에 이를 것이라고 추정했다.

일본 금시장 협회의 브루스 이케미즈 이사장은 “중국과 관련된 올해 공식 수치를 사람들은 전혀 믿지 않는다”며 “현재 중국의 금 보유량은 약 5000t에 이를 것으로 본다”고 말했다.

전문가들은 중국이 자체적으로도 금을 생산하고 있는 만큼 실제 금 보유량은 더 많을 것으로 추정한다.

중국이 금 구입을 은폐하는 것은 달러 의존도를 낮추기 위한 포석으로 풀이된다.

미국과의 갈등 속에서 달러를 지렛대로 한 미국 측의 압박을 차단하기 위한 리스크 관리 작업을 진행하고 있다는 분석이다.

중국은 미국 국채를 판 돈으로 적극적으로 금을 사 모으고 있다. 금은 언제라도 현금화할 수 있지만 미국 국채는 자칫 휴지 조각이 될 수 있기 때문이다.

세계금협회(WGC)에 따르면 중국은 지난해 4분기 14.24t 상당의 금을 추가로 매입했다. 전 세계 세 번째로 많은 매입 규모다.

사모투자펀드 운용사 칼라일그룹의 제프 커리 최고전략책임자(CSO)는 “중국은 탈(脫)달러화 전략의 일환으로 금을 매입하고 있다”고 말했다.

중국은 우호적 관계를 맺고 있는 국가들에 대해서도 중국에 금을 보관하도록 유도하고 있다. 캄보디아는 최근 새로 구입한 금을 위안화로 결제하고, 이를 상하이금거래소 금고에 보관하기로 합의한 것으로 전해졌다. 이는 국제 금융 시장에서 위안화의 영향력을 확대하고 달러를 견제하려는 의도로 풀이된다.

◆중국이 금 사재기에 나선 이유

중국이 금 사재기에 적극 나선 이유 중 하나는 불확실성에 대비해 외화보유고를 다변화하기 위해서다. 중국 관영 영자지 ‘글로벌타임스’는 글로벌 시장의 불확실성이 증가하면서 중국 중앙은행이 전통 안전자산인 금에 중점을 두고 있다고 분석했다.

시준양 중국 상하이 재정경제대 교수도 “중국이 금 보유를 늘리는 주된 이유는 국제통화와 관련된 불확실성 때문”이라며 “특히 미국달러 환율 변동이 경제에 영향을 미칠 수 있다”고 강조했다.

달러화를 중심으로 이뤄지는 미국의 달러 패권을 흔들기 위한 전략적 의도도 있다.

금은 달러로 거래되는 만큼 통상 두 안전자산의 가격은 상반된 흐름을 보여 왔다. 세계금협회는 지난해 보고서를 통해 “인민은행이 금보유고를 늘리는 목적은 외화보유고를 다변화해 과도한 달러 의존도를 낮추려는 의도”라고 분석했다.

대만 침공에 따른 미국의 경제제재에 대비하려는 목적도 있다.

조너선 에얄 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 부소장은 “중국의 금 사재기는 대만 침공 계획과 관련 있다”며 “중국이 러시아의 우크라이나 침공에서 얻은 교훈이라고 볼 수 있다”고 지적했다.

