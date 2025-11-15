춘향과 몽룡의 그림자에서 나와 고전을 뒤흔든 향단의 무용극 ‘춘향단전’

남원 단오날 그네를 타는 성춘향에게 이몽룡이 반했다. 둘은 사랑에 빠지나 몽룡은 과거를 보기 위해 한양으로 떠난다. 국립국악원 무용단의 ‘춘향단전’에서 이 익숙한 이야기를 확 바꾸는 건 향단이었다. 발단은 몽룡의 착오였다. 춘향이 쓰개치마를 한 번 써본 향단을 춘향으로 오해하고 입맞춤한 것이 화근이 됐다. 이미 고을 수령으로 내려와서 춘향에게 마음을 뺏긴 변학도에게 춘향의 노리개를 전해주며 파탄을 부추긴다. 거지 행색으로 한양에서 돌아온 몽룡에겐 “나를 봐 달라”며 아예 솔직한 욕망을 드러내며 유혹한다.

무용극 ‘춘향단전’에서 변학도가 춘향을 향해 다가서자 몽룡이 춘향을 감싸 안으며 학도를 밀쳐내고 있다. 푸른 조명 아래 긴장감이 무대를 가득 메운다. 국립국악원 제공

한국 고전 가무의 전통을 계승해온 국립국악원 무용단이 이처럼 파격적인 무용극을 14일 개막했다. 가질 수 없는 사랑에 눈 먼 향단이 결국 춘향이 갇힌 옥사에 불을 지르고, 그 불이 사방을 뒤덮어 향단까지 집어삼키는 막장 드라마였다. 하지만 외피가 자극적일 뿐 안쪽에는 두 시간 내내 이어지는 국립국악원 창작악단의 밀도 높은 연주와 궁중무용과 정통 검무, 강강술래 등의 전통춤의 결이 촘촘히 짜여 있다. 여기에 발레 파드되를 연상케 하는 춘향과 몽룡의 이인무까지 결합하며 이제까지 본 적 없는 무용극이 세상에 나왔다.

무용극 ‘춘향단전’에서 영원한 사랑을 맹세한 춘향과 몽룡이 서로를 끌어안고 춤을 추고 있다. 국립국악원 제공

국립국악원은 이번 작품이 6년 만의 무용극 복귀라는 점을 강조했다. 무용단은 그동안 정제된 전통춤과 민속무용에 집중해 왔지만, 서사 구조를 가진 대형 무용극은 2019년 ‘처용’ 이후 오랜만이다. 창작악단이 실연으로 참여해 국악관현악 기반의 주제곡을 구축했고, 정악단 박진희 부수석의 구음과 노래는 감정의 윤곽을 명료하게 만든다.

김충한 예술감독은 “국립 기관은 전통성을 훼손하지 않는 범위에서 새로운 감정과 시대 정서를 담아낼 책무가 있다”고 강조했다. 그는 “우리가 눈앞에 맞닥뜨리고 있는 현재의 사랑은 고전적인 상식을 능가하는 새로운 해석과 전개를 요구하고 있음을 인정해야한다”고 강조했다. 그러면서 원전의 큰 틀은 유지하되, 현대의 관객이 공감할 수 있는 감정의 극단성, 특히 ‘질투·집착·왜곡된 사랑’의 심리를 향단에게 투영했다는 설명이다.

차가운 푸른 조명 아래 펼쳐지는 향단의 춤사위. 국립국악원 제공

‘춘향단전’의 또다른 파격은 이몽룡·춘향·향단만큼이나 매력적인 춤과 연기를 보여주는 변학도다. 15일 공연에선 정현도가 학도로 무대에 올랐는데 등장부터 웅장한 반주에 맞춰 펼쳐지는 북춤과 함께 범상치 않았다. 정현도는 날카로운 선과 엄격함이 살아있는 검무를 보여줬고 그의 앞에선 기생점고가 마치 궁중연회처럼 펼쳐진다. 악인으로서 여태까지 본 바 없는 학도를 만들어냈다. 전통적으로 늙은 탐관오리로 그려지던 권력의 얼굴을 능력 있고 젊지만 폭력적인 인물로 치환했다는 점에서 지금 시대 관객에게 더 직접적으로 다가온다.

전통민속놀이 강강술래의 한 장면이 무용극 ‘춘향단전’에서 펼쳐지고 있다. 국립국악원 제공

전통 가무단체 무대로선 과감한 몽룡·춘향의 초야 장면과 학도의 불한당같은 행각 역시 “이런 춘향전도 볼 수 있구나”라는 감탄이 나오게 했다. 다만, 월매가 춘향의 행복을 빌거나 두 연인이 단 하나의 사랑을 맹세한다는 프롤로그, 에필로그는 보다 깔끔한 처리가 아쉬웠다. 그럼에도 ‘춘향단전’은 전통 춤의 호흡과 미학을 중심에 둔 채 인물의 감정 구조와 현대적 서사를 새롭게 얹으며 전통 가무 무용극이 가진 잠재력을 보여줬다. 초연에서 더 발전된 모습으로 다시 만날 무대가 기대된다.

