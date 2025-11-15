포항상의 회원사 임직원, 광양시에 고향사랑기부금 9200만원 전달

포항상공회의소는 최근 광양실내체육관에서 열린 제4회 광양시 기업인의 날 행사에 참석, 관내 회원사 임직원들이 모금한 기부금 9200만원을 광양시에 전달했다고 14일 밝혔다.

기탁식에는 나주영 포항상공회의소 회장을 비롯 정인화 광양시장, 우광일 광양상공회의소 회장 등이 함께했다.

포항상공회의소는 최근 광양실내체육관에서 열린 제4회 광양시 기업인의 날 행사에 참석, 관내 회원사 임직원들이 모금한 기부금 9200만원을 광양시에 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항상의 제공

이번 기부는 지난해부터 이어져 온 포항상의-광양상의 상호 기부 활동의 일환으로 자매도시인 두 도시가 지역 상생발전과 협력 관계를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다는 평가다.

한편, 포항상공회의소와 광양상공회의소는 지난해 각각 500만원을 상호기부한데 이어 올해 9월 우광일 광양상공회의소 회장이 포항을 방문, 광양상의 회원사 임직원들이 기부한 고향사랑기부금 5600만원을 포항시에 전달했다.

나주영 포항상의회장은 “지난해에 이어 올해에도 포항-광양 양 자매도시의 상공회의소가 지역경제 활성화에 뜻을 모아 상호기부에 동참하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 철강으로 이어진 두 도시의 인연이 나눔으로 이어져 함께 발전하길 바란다"고 밝혔다.

