소상공인연합회 “중기부 소상공인 전담차관 임명 환영”

소상공인연합회는 14일 중소벤처기업부 초대 소상공인 전담 차관으로 이병권 전 서울지방중소벤처기업청장이 임명된 데 대해 환영의 입장을 밝혔다. 연합회는 “신임 이병권 차관이 이끌어갈, 790만 대한민국 소상공인의 염원으로 신설된 중기부의 소상공인 전담차관 조직에 높은 기대를 밝히는 바”라고 말했다.

중소벤처기업부 이병권 신임 2차관. 연합뉴스

이재명 대통령은 이날 6명의 장·차관급 인사를 단행하면서 중기부 제2차관에 이병권 차관을 임명했다. 소상공인을 전담하는 차관을 신설한 뒤 첫 인선으로, 이 신임 차관이 그동안 골목상권 보호를 위해 다양한 정책을 수립해 온 만큼 적임자로 판단했다고 김남준 대통령실 대변인은 설명했다.

연합회는 “이 신임 차관은 중기부 소상공인 정책을 책임지는 소상공인정책과장 출신으로, 소상공인·자영업 현안에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖춘 것으로 평가돼 정책수립과 집행에 있어 소상공인 현장의 목소리를 최우선적으로 반영할 적임자라고 평가받는다”며 “소상공인에 대한 높은 이해도와 정책능력을 겸비한 신임 차관이 소상공인 업계와 정부의 소통 창구로서 제 역할을 다해줄 것을 기대한다”고 했다.

이어 “소상공인 전담 차관이 내수 불황과 최저임금 인상에 더해 5인미만 사업장 근로기준법 확대 방침 등으로 어려움에 처한 소상공인들의 현장 의견에 귀 기울여 소상공인들의 입장을 제대로 대변해 주기를 당부한다”며 “부처별로 흩어진 소상공인 관련 정책을 체계적으로 조율하는 컨트를 타워 역할을 다해주기를 기대한다”고 했다.

