세계 정상급 독일차 벤츠와 한국 첨단 기술의 만남 “앞으로 더 강화” [자동차+]

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 회장이 14일 인천 파라다이스시티에서 열린 ’미래 전락 컨퍼런스’에서 미래 모빌리티 방향과 브랜드의 전략적 비전에 대해 설명하고 있다. 사진=벤츠코리아 제공

“한국 기술이 탑재되지 않은 벤츠는 찾아보기 힘들 정도입니다”

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 벤츠 미래 전략 간담회에서 한 말이다.

칼레니우스 회장은 14일 인천 파라다이스시티에서 열린 간담회에서 “‘왓츠 넥스트’(What's next), 즉 다음의 혁신과 기술이 무엇이고 어떻게 함께 미래로 도약을 할 것인가에 대한 생산적인 논의가 있었다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “삼성, LG와 같은 글로벌 챔피언과의 협력을 강화해 고객에게 월드클래스 수준의 경험을 제공할 것”이라고 강조했다.

방한 중인 칼레니우스 회장은 전날 LG그룹 주요 계열사 경영진을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 조현상 HS효성 부회장 등과 잇따라 회동한 결과를 이날 일부 공개한 것이다.

벤츠는 LG그룹과 인포테인먼트 시스템(LG전자)을 시작으로 차량용 P-OLED(LG디스플레이), 배터리(LG에너지솔루션), 자율주행 센싱(LG이노텍) 등의 파트너십을 이어오고 있다.

삼성과는 차량용 인포테인먼트 시스템, 디지털 키 등에서 협력 중이며 삼성전자 오디오·전장 자회사 하만은 차세대 인포테인먼트 시스템 MBUX 플랫폼을 공급하고 있다.

칼레니우스 회장은 “한국 기업들과 협력하면서 한국이 가진 혁신 생태계가 벤츠에 정말 중요하다는 것을 많이 느낀다”며 “향후 3~4년 이후에 나올 계획은 매우 흥미진진하다고 장담할 수 있다”고 밝혔다.

그러면서 신차 출시 계획을 발표했다.

벤츠는 오는 2027년까지 무려 40종이 넘는 신차를 한국 시장에 출시하겠다고 밝혔다.

특히 내년 1월에는 아시아 지역 자동차 전장부품 구매와 공급사 품질, 사업 개발 부문을 총괄하는 거점을 서울에 설립한다는 계획이다.

칼레니우스 회장은 ‘모두가 선망하는 자동차’라는 회사 목표를 강조하면서 “순수전기차, 플러그인하이브리드, 전동화 기반 첨단 내연기관 차량 등 다양한 파워트레인 옵션을 제공하는 등 벤츠 역사상 가장 큰 규모의 신차 출시를 기대하고 있다”고 말했다.

벤츠코리아는 차량 재고를 직접 관리하고 딜러와 함께 판매하는 ‘리테일 오브 더 퓨처’를 도입할 계획이라고도 밝혔다.

리테일 오브 더 퓨처는 벤츠가 글로벌 시장에 도입하고 있는 고객 중심의 판매 방식으로, 앞서 도입된 12개국에서 높은 만족도가 나타났다고 벤츠코리아는 설명했다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 회장이 14일 인천 파라다이스시티에서 열린 ‘미래 전락 컨퍼런스’에서 신제품 4종을 공개하며 소개하고 있다. 사진=메르세데스-벤츠코리아 제공

한편 이날 현장에서는 디 올-뉴 일렉트릭 GLC, 디 올-뉴 일렉트릭 CLA, 콘셉트 AMG GT XX, 비전 V 등 브랜드 미래를 상징하는 차량 4종이 공개됐다.

디 올-뉴 일렉트릭 GLC는 벤츠 전기차 전용 아키텍처 ‘MB.EA’가 최초로 적용된 모델로 새로운 크롬 그릴, MBUX 하이퍼스크린, 넓어진 실내 공간 등이 특징이다.

디 올-뉴 일렉트릭 CLA는 벤츠의 자체 개발 운영체제인 ‘MB.OS’를 최초로 탑재했고 순수전기차와 하이브리드차 모델로 출시된다.

콘셉트 AMG GT XX는 고성능 AMG 전기 아키텍처 기반의 4도어 고성능 스포츠카에대한 청사진을 제시하는 모델이다. 포뮬러1(F1)에서 영감을 받은 고성능 배터리를 탑재했고, 최근 24시간 동안 5479㎞를 주행하는 등 총 25개의 퍼포먼스 신기록을 달성했다.

비전 V는 프라이빗 라운지 콘셉트의 리무진 쇼카 모델로 넉넉한 공간감과 안락함을 극대화한 모델이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지