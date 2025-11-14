애경산업, 서울시와 ‘사랑과 존경의 2025 희망꾸러미 나눔 행사’

애경산업은 14일 마포구 문화비축기지에서 서울시, 서울시사회복지협의회, 서울사회복지공동모금회와 함께 나눔 문화 확산을 위한 ‘사랑과 존경의 2025 희망꾸러미 나눔 행사’를 진행했다고 밝혔다.

애경산업 제공

희망꾸러미 나눔 행사는 애경산업의 기업명이자 기업이념인 사랑(愛)과 존경(敬)을 실천하는 취지에서 2012년부터 시작돼 올해로 14년째를 맞았다.

애경산업은 이번 나눔 행사를 통해 23억원 상당의 생활용품과 화장품 등 생필품 27종으로 구성된 희망꾸러미 5000세트를 제작, 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 위한 전달식을 진행했다. 특히 이번 행사는 애경산업 임직원 120여명이 직접 희망꾸러미 제작에 참여해 나눔의 의미를 더했다.

이번에 제작된 희망꾸러미 세트는 서울잇다푸드뱅크센터에 전달된 후 서울시 25개 자치구 소외계층 등 도움이 필요한 5,000세대에 배분될 예정이다.

이날 행사에는 애경산업 김상준 대표이사, 서울시 김병민 정무부시장, 서울시사회복지협의회 부청하 부회장, 서울사회복지공동모금회 신혜영 사무처장 등 관계자들이 참석했다.

애경산업 관계자는 “14년째 이어온 희망꾸러미 나눔이 주변 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 애경산업은 나눔의 가치를 확산해 지역사회에 따뜻한 마음을 전하겠다”고 말했다.

