단체 대화방에서 챗GPT와 소통을…오픈AI, 시범 기능 도입

오픈AI는 한 대화창에서 다수 사용자가 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’와 협업할 수 있는 그룹 대화 기능을 한국에 시범 도입했다고 14일 밝혔다. 오픈AI 제공

오픈AI는 한 대화창에서 다수 사용자가 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’와 협업할 수 있는 그룹 대화 기능을 한국에 시범 도입했다고 14일 밝혔다.

한국 외에 일본과 뉴질랜드 등 일부 국가에 먼저 도입한 이번 기능으로 그룹 채팅에서 챗GPT를 활용한 다양한 대화가 가능해진다.

친구들과 주말여행을 준비 중이라면 단체 대화방에서 챗GPT로 일정표를 작성하고 이를 대화 참가자들과 공유할 수 있다. 의견 충돌이 있을 때도 일종의 중재자 식으로 유용하게 활용할 수 있다.

시범 기능은 GPT-5.1 모델을 기반으로 하며, 새 대화나 기존 대화 화면의 오른쪽 상단에 있는 사람 모양의 아이콘을 눌러 최대 20명까지 사용자를 추가할 수 있다.

챗GPT 응답에만 요금제가 적용되며 사용자간의 메시지는 해당하지 않는다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 “ChatGPT가 다른 사람들과 함께 협업하고 소통하는 공유 공간으로 나아가는 첫걸음”이라고 의미를 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지